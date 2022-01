Búcsúzik a sport világa Csollány Szilvesztertől

Magyar Zoltán kétszeres olimpiai bajnok tornász, a Nemzet Sportolója is megrendülten értesült Csollány Szilveszter haláláról:

– Szívembe markol ez a hír, fojtogat a sírás, megszólalni is alig tudok. Egy csodálatos embert, egy fantasztikus sportolót veszítettünk el, ez óriási veszteség a magyar tornasportnak és a magyar sportéletnek. Fájdalmas, hogy ennyire fiatalon távozott közülünk!

Berki Krisztián is tornászként lett olimpiai bajnok, háromszoros világ- és hatszoros Európa-bajnok:

– Sajnos elment Szilas… Megdöbbentett a hír, azóta nem térek magamhoz. Csollány Szilveszter volt a nagy példaképem, az olimpiai aranyérme döbbentett rá arra, hogy talán én is odaérhetek a legjobbak közé. Tizenöt éves voltam ekkor, két esztendővel később pedig már együtt léphettünk pódiumra a magyar válogatott tagjaként a debreceni világbajnokságon. Isten veled, Szilas!

Vereckei István nagyon közel állt Csollány Szilveszterhez, hiszen ő volt az edzője:

– Nagyon nehéz bármit is mondani – mit is mondhatnék most, amikor meghalt Szilas?… Nagyon bíztam a gyógyulásában, meg sem fordult a fejemben, hogy itthagy bennünket… Sok-sok közös élmény és emlék fűz össze kettőnket, és nem csak a sport kapcsán, hiszen mi például nyertünk együtt halászléfőző versenyt is. Reménykedtem abban, hogy újra együtt lehetünk, hogy újra főzhetünk együtt, hogy minden jóra fordult. Nincs annál borzalmasabb, mint amikor egy szülő eltemeti a gyermekét, de én is hasonlót érzek, hiszen a sok együtt töltött év magával hozta azt is, hogy gyermekemként tekintettem rá.

„Miért??? Nyugodj békében, Szilas!” – írta Facebook-oldalán Gyurta Dániel olimpiai, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok magyar úszó.

„Nyugodj békében, Szilas!” – búcsúzott Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár.