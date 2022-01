Deák Bamba és a világ legrosszabb focistája

A boldogult 80-as években, amikor még nemhogy nem volt internet, vagy akár egy bakelit hanglemezt is azért vásárolt meg az ember, mert olyan képhez juthatott hozzá, amihez máshogy nem. Ebben a korszakban, még kisgyerekként láttam először fotó a híres gólkirályról, Deák Ferencről, akinek már gyerekként is tudtam a becenevét: Bamba. Rövidre nyírt, alig kopaszodó, sportos 70-es öregúr nézett vissza rám az első képről, amit elsőként láttam a nagy gólvágóról a 80-as évek végén, aki egy jellegzetes kockás zakót viselt. Akkor már ismertem hírét, tudtam, hogy ő volt az évszázad gólkirálya, minden idők egyik legnagyobb magyar futballistája, aki végül tragikus okokból mégis szinte száműzve lett. Dr. Sárosi, Kohut, az Aranycsapat, Zsák Károlyék mellett ő is az egyik kedvencemmé vált, olyan kedvencemmé, akit sosem láttam játszani, hiszen ha éltek is akkor, mire én megszülettem, már nagypapa korúak voltak.