Egy jó és egy rossz hír a magyar válogatottról

Kézilabdázók vertek tanyát Telkiben, az MLSZ edzőközpontjában. Nem tévesztették el a házszámot, ugyan néhány Marco Rossiról és a futballválogatott tavaly nyári Eb-szerepléséről készült fénykép jelzi, hogy a modern komplexum eredendően a futballistáké, de most a férfi kézilabdázóké a terep a magyar–szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság előtt, és majd alatt is. Telkiben lesz a magyarok főhadiszállása.

A kezdő sípszóig, a Hollandia elleni rajtig másfél hét van hátra. Gulyás István szövetségi kapitány csak a karácsonyi ünnepek és a szilveszter alatt adott felmentést a játékosoknak a munka alól. – Átlagban napi két edzésen vesznek részt a kerettagok, a következő napokban a frissítésé a főszerep. A csütörtöki Fehéroroszország és a szombati Bahrein elleni felkészülési meccsek ezen lesz a hangsúly – mondta a kapitány. A játékosok hangulata kifogástalan, egyedül a kisebb derékfájásra panaszkodó Bánhidi Bence volt kicsit tompább a szokásosnál a tegnapi sajtónyilvános edzésen. Az előző Eb all star csapatába beválogatott beálló szegedi csapattársa, Bodó Richárd viszont lubickolt a teqballasztalnál. – Minden a legnagyobb rendben, néha focizgatunk, pingpongozunk, de én a teqballt szeretem a legjobban, de ez nem jelenti azt, hogy értek is hozzá – jegyezte meg a jó kedélyű átlövő. Tegnap jó hír köszöntött a telki kontingensre: a korábban pozitív koronavírustesztet produkáló, tünetmentes jobbátlövő Máthé Dominik csatlakozott a férfi-kézilabdaválogatott keretéhez. A norvég Elverum játékosának tesztjei negatív eredményt hoztak, ő maga egy percig sem kételkedett ebben. – Kizártnak tartottam, hogy három oltás után a vírus megtámadja a szervezetemet. Tudtam, hogy rövid időn belül fel tudok mutatni két negatív tesztet. Így is lett – összegzett a fiatal jobbátlövő. A nyáron a Paris SG-hez szerződő fiatal jobbátlövő visszatérése örömteli, de Chema Rodríguez kiesésétől szívesen eltekintett volna a kapitány. Az edző családjának az egyik tagja megfertőződött a vírussal, így a szakmai stáb tagja egyelőre nem tudott csatlakozni a csapathoz. Pedig a Benfica edzőjének szürkeállományára nagy szükség lenne. Nem mintha, ha a Nagy László, Gulyás István tandem nem tudna felnőni a feladathoz.

A magyar válogatott csütörtökön Fehéroroszország ellen játssza az utolsó előtti felkészülési mérkőzését az Európa-bajnokság előtt, majd szombaton 18 órától Bahrein ellen tartja a főpróbát Szigetszentmiklóson. Talán a napokban megérkezik Chema Rodríguez is, és akkor mindenki ott lehet a fedélzeten a január 13-i Eb-rajton.

