Nagy László: „Ha meghalunk a pályán, a hatodik hely is elérhető”

Nagy László a kedvezőtlennek tűnő előjelek – Máthé Dominik pozitív Covid-tesztje és átmeneti kiválása, a koronavírus-érintettség miatt hiányzó stábtag, Chema Rodríguez távolléte és a fehéroroszok elleni előkészületi mérkőzés elmaradása – ellenére is amondó, hogy kínkeservesen, a pályán „meghalva” talán a hatodik hely is elérhető lehet, annál jobbra viszont csak akkor lehet számítani, ha csoda történik, és nem is kisebb. Amit, az ellenfeleket meglepve a magyar válogatottnak kell a bűvészkalapjából előhúznia – mondta a korábbi világklasszis, kétszeres BL-győztes jobbátlövő az Szpress Hírszolgálatnak.

– Most, hogy végre házigazdaként játszhatunk, mindennek szabad lenni, csak kishitűnek és elbizakodottnak nem. A teher batyuját le kell dobni a hátunkról, az előny hátszelét pedig ki kell fogni, de ezt csak kimondani könnyű, mert a megvalósítás élesben már sokkal nehezebb. A hazai pályából, a szurkolók biztatásából és szeretetétől tökét kell kovácsolnunk, szívvel-lélekkel azért küzdeni, hogy tűzbe hozzuk és kiszolgáljuk a közönségünket. Először adatik meg a magyar férfiválogatottnak, hogy az Eb mérkőzéseiért ne kelljen külföldre utaznia, ráadásul egy olyan csodálatos és vadonatúj csarnokban léphessen pályára, amit túlzás nélkül a kézilabdasport szentélyének is nevezhetünk – hangsúlyozta a 209-szeres magyar válogatott Nagy László.

Az 24 csapatos Eb tehát sokkal sűrűbb mezőnyt vonultat fel, mint a vb, itt nincsenek, vagy csak elvétve akadnak olyan csapatok, amelyeket könnyedén ki lehet több tucat góllal tömni, és aztán klassziskülönbséggel dicsekedni. A kérdés inkább az, hogy a magyar csapat jobb lett-e a legutóbbi Eb és a tavalyi vb óta, lehet-e azt mondani, hogy most erősebb és ütőképesebb, kevésbé sebezhető „alakulatként” fut ki a pályára.

– Hosszabb elemzésbe nem bonyolódnék, abban viszont biztos vagyok, hogy egy év alatt a csapat tapasztaltabb és érettebb lett, mi, a szakmai stáb tagjai pedig azon igyekeztünk, hogy a hibáinkat kijavítva nagyobb tudással és biztos kézzel irányíthassunk. Teljes az összhang közöttünk, olyan, amilyennek lennie kell közös utunk harmadik esztendejében. Tesszük a dolgunkat, respektáljuk egymást – mondta a Barcelona és a Veszprém korábbi klasszisa.

Nagy László szerint óriási hiba lenne bármelyik ellenfelünket is félvállról venni, mert abból csak rossz származna. – Első ellenfelünk jövő csütörtökön a holland válogatott, a kiszámíthatatlan sötét ló. Vannak nagyon tehetséges fiatal és idősebb tapasztalt játékosaik is, akik közül néhányan a német Bundesligában acélozódnak. Nincs teher rajtuk, nekik igazából vesztenivalójuk sincs. Január 16-án Portugália ellen nagy taktikai csatára kell felkészülni, mert mesterei a 7 a 6 elleni kockázatos, de legalább annyira eredményes játéknak, emellett meglepő húzásokkal is képesek kirukkolni. Két nappal később az izlandiak következnek, akik már nem csak Pálmarssonra, a vezéregyéniségükre építenek, hanem a tehetséges fiatal játékosaikra, akik olykor gladiátorként vetik magukat a küzdelembe – fogalmazott Nagy László.

Borítókép: Nagy László a szakmai stáb tagjaként segíti a csapatot az Eb-n (Fotó: MTI/Rosta Tibor)