A rajongók megcsúsztatták Liu Shaoangék programját

Kezdünk hozzászokni a gondolathoz, hogy a téli olimpiáról is tér haza magyar aranygép. A férfi rövid pályás gyorskorcsolyaváltó 2018-as győzelme után az idei pekingi játékokon Liu Shaoang lett olimpiai bajnok 500 méteren, az aranyérem mellé pedig 1000 méteren és a vegyesváltóval is bronzot is a kínai fővárosban – utóbbi egységben bátyja, Liu Shaolin Sándor, valamint Jászapáti Petra, Kónya Zsófia és Krueger John-Henry társaságában.

A magyar short track-csapat péntek reggel szállt le Budapesten, majd a Gyakorló Jégcsarnokban találkozott a rajongókkal. A szurkolók az idei olimpiai futamok visszanézésével hangoltak a sztárok érkezésére, újra megünnepelték Liu Shaoang győzelmét, s továbbra sem voltak elragadtatva az 1000 méteres finálét lezáró bírói ítélettől, amely nélkül Liu Shaolin Sándor is egyéni olimpiai bajnokként térhetett volna haza Pekingből.

A magyar válogatott tagjai néhány köszöntőszó után elfoglalták a helyüket az asztaloknál, amelyekhez kígyózó sorokban járultak aláírásért, közös fényképekért a rajongók. Bár a sportolók sajtótájékoztatója délre volt kiírva, szó sem lehetett arról, hogy a kitartó szurkolók sorát túl hamar megszakítsák.

A dedikálásra szánt elemek között feltűnt néhány példány a phjongcshangi bajnoki címnek emléket állító Aranypengék című könyvből. A magyar rövid pályás gyorskorcsolya sikerhistóriája tovább íródik.

Borítókép: A Liu fivérek sok közös képen pózoltak a rajongókkal (Fotó: Mirkó István)