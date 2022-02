Először rendezheti meg Magyarország a BL négyes döntőjét

A tekesport történetében először adhat otthont Magyarország a Bajnokok Ligája négyes döntőjének. A teke magyar sikersportágnak számít, hiszen világbajnokok sorát tudjuk felvonultatni egyéniben és csapatban is. A Magyar Tekeszövetség tájékoztatása szerint a férfiak Pápán, a nők Győrben gurítanak április 2-án és 3-án. Az első nap az elődöntőket, a másodikon pedig a helyosztókat, azaz a bronzmeccseket és a döntőket rendezik meg. A Final Four mezőnye február 20-án alakul ki. A Magyar Tekeszövetség főtitkára, Bátor Gábor szerint az, hogy Magyarország házigazda lehet, komoly sportdiplomáciai sikernek számít.

– Az elmúlt évtizedekben Magyarország rendezett már világbajnokságot többször is, de a BL négyes döntőjének a mezőnyét most először láthatja vendégül. Hazánk kifejezetten jó nemzetközi sporteseményeket rendez, bízom benne, hogy a teke BL is illeszkedik majd ebbe sorba. Mindenesetre a rendező városok hozzáállása bizakodásra ad okot – mondta Bátor Gábor.