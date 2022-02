Hazatért külföldről és a Vidibe igazolt a 23-szoros válogatott védő

– Nem titok, hogy már többször felmerült a Vidibe igazolás lehetősége, örülök, hogy ez most sikerült. Michael Borisszal már dolgoztunk együtt, valamint a csapattársak közül is több játékost ismerek a válogatottból, így bízom benne, hogy könnyen fog menni a beilleszkedés. Szeretek támadó szellemben játszani és hátulról segíteni a támadásokat, erősségeim közül pedig a fejjátékomat és a test a test elleni szituációkat emelném ki. Tisztában vagyok a Vidi céljaival, ezek elérésben szeretnék segíteni a csapatnak, valamint olyan teljesítményt nyújtani, aminek köszönhetően a válogatottba is meghívót kaphatok majd – nyilatkozta a szerződés aláírása után Bese Barnabás.

A 27 éves, 188 centiméter magas labdarúgó 1994. május 6-án született Budapesten. A Csepel, a Ferencváros és az MTK Budapest utánpótlásában nevelkedett, 2012-ben, az abban a szezonban a másodosztály Nyugati csoportjában aranyérmes fővárosi kék-fehérek színeiben játszotta első felnőtt NB II-es bajnoki mérkőzését, majd még ebben a naptári évben debütált az élvonalban is. Pályafutása kezdetén rendszeresen játszott jobbszélsőként is.

Bese gyorsan csapata alapemberévé vált az U17-estől az U21-esig minden korosztályos válogatottban szerepelve, 2012 és 2016 között 94 NB I-es bajnokin hét gólt lőtt és öt gólpasszt adott az MTK színeiben. A felnőttválogatottban 2016. június 4-én, egy németországi felkészülési mérkőzésen debütált, majd tagja volt Bernd Storck 2016-os Eb-keretének is, a Portugália ellen 3-3-ra végződött csoportmérkőzésen kezdőként lépett pályára.

Bese Barnabást az Európa-bajnokságot követően a francia másodosztályban szereplő Le Havre szerződtette, ahol 2020-ig 117 bajnokin lépett pályára, ezeken öt gól és hat gólpassz fűződik a nevéhez. A 2017/2018-as szezonban közel álltak az élvonalba jutáshoz, azonban a rájátszásban alulmaradtak az Ajaccio ellen.

2020 augusztusában a belga első osztályban szereplő Oud-Heverlee Leuvenbe igazolt, ahol 2021 végéig tizenhét bajnokin játszott. Januárban azonban a felek közös megegyezéssel szerződést bontottak, így a védő szabadon igazolhatóvá vált.

A válogatottban Storck után Szélesi Zoltán, Georges Leekens és Marco Rossi is számított Bese játékára. Eddig 23-szor ölthette magára a címeres mezt, Görögország és Oroszország ellen gólpasszal segítette a nemzeti csapatot. Legutóbb 2020. november 15-én, a Szerbia elleni hazai Nemzetek Ligája-mérkőzésen (1-1) szerepelt a válogatottban.

„Bese Barnabás a legjobb magyar támadó szélső védők közé tartozik, akinek a fejjátéka is nagyon hasznos lehet számunkra úgy védekezésben, ahogy a támadó pontrúgásoknál is” – fogalmazott a Mol Fehérvár FC sportigazgatója, Sallói István a klub honlapján.

A Vidi az NB I tabelláján a 21. forduló után a negyedik helyen áll 29 ponttal, ennyi van a ZTE-nek is. A dobogó nagyon távolinak tűnik, a Ferencváros 42, a Puskás Akadémia és a Kisvárda 40 ponttal áll. A Fehérvár a legutóbbi négy mérkőzését elveszítette a bajnokságban.

