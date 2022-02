„Szenegál népe hatvan éve áhította ezt a sikert”

A két küzdő fél közül Szenegál válogatottjának volt simább a döntőbe vezető útja, bár a torna csoportkörében két 0-0-s döntetlen (Guinea és Malawi ellen) is becsúszott a Teranga oroszlánjai néven elhíresült nemzeti csapatnak. A kieséses szakaszban viszont a Zöld-foki szigeteket, Egyenlítői Guineát és Burkina Fasót is két góllal verte Szenegál, így magabiztosan várhatta az Egyiptomiak elleni mindent eldöntő mérkőzést.

A „Fáraók” ehhez képest vereséggel kezdték a tornát (Nigéria 1-0-s győzelmet aratott ellenük), majd mindössze négy gólt szerezve, két tizenegyespárbajt megnyerve jutottak el a fináléba. Szenegál tehát kétségkívül jobb formában várta a vasárnapi összecsapást, Egyiptom a Liverpool mezében parádézó, a Premier League-ben már tizenhat gólnál és kilenc gólpassznál járó Mohamed Szalah zsenialitásában bízhatott.

Az észak-afrikai ország 2010 óta várt az Afrika-kupa megnyerésére, amelynek egyébként rekordbajnoka, vasárnap nyolcadszor győzhetett volna a kontinenstornán. Csakhogy az idáig mindkét döntőjét elveszítő Szenegál az útjába állt.

Sadio Mané már a hetedik percben a sajátjai oldalára billenthette volna a mérleg nyelvét, a Liverpool szélsője azonban büntetőt hibázott. Ezek után a temérdek helyzet ellenére a brillírozó kapusoknak köszönhetően a rendes játékidőben és a hosszabbításban sem született gól, így a 0-0-s döntetlent követően tizenegyespárbaj döntött a trófea sorsáról. Az egyiptomiak részéről kettő, Szenegál esetében viszont csak egy büntető maradt ki az első négy fordulóban, az ötödik körben pedig Mané értékesítette a mindent eldöntő tizenegyest, így az oroszlánok kezdhettek ünneplésbe.

– Ez bizonyítja, ha keményen dolgozol és kitartó vagy, akkor eléred, amit akarsz – nyilatkozta a finálé után Aliou Cisse szenegáli szövetségi kapitány. – Nagyon érzelmes pillanat ez a számomra, mivel a szenegáliak már hatvan éve várhattak erre a trófeára.

A Napoli védője, Kalidou Koulibaly szerint Szenegál megérdemelten hódította el a serleget.

– Boldogok vagyunk. Tudtuk, hogy nehéz lesz megnyerni az Afrika-kupát, de ma sikerült ezt elérnünk. Megérdemeltük, hogy megnyerjük, időtlen idők óta vártunk erre a sikerre. Kemény volt a döntő és a torna is, de minden erőnket bevetettük és fantasztikus csapatunk van. A mi kapusunk a legjobb a világon – örömködött a csapatkapitány.

Edouard Mendyt nemcsak Koulibaly tartja a legjobb hálóőrnek, a legutóbbi Aranylabda-gálán a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) is annak választotta, illetve az Afrika-kupán is őt találták a legkiválóbbnak ezen a poszton. A Chelsea kapusa nem akármilyen hónapokat tudhat maga mögött, hiszen a londoniakkal tavaly májusban megnyerte a Bajnokok Ligáját, vasárnap pedig a szenegáli válogatottal is felért a csúcsra.

– Büszkék vagyunk, hiszen Szenegál még sohasem nyerte meg ezt a trófeát. Keményen megdolgoztunk érte, és végül csapatként, a hazánkat képviselve győztünk, ezért vagyok kifejezetten büszke. A lövőink kiválóak voltak a tizenegyespárbajban. Én azon voltam, hogy legalább egy lövést kivédjek, és ez sikerült is, szóval elmondhatatlanul boldog vagyok! – fogalmazott a 29 éves labdarúgó.

A torna legjobb játékosának választott Sadio Mané nem feledkezett el liverpooli csapattársáról sem, az ünneplés mellett jutott ideje Szalah megvigasztalására is. Az egyiptomi csapatkapitány klubjával többek között egyszeres angol bajnoknak és Bajnokok Ligája-győztesnek is mondhatja magát, azonban hazája válogatottjával még soha nem nyert trófeát.

Sadio Mané vigasztalja a csapattársból lett riválist, Mohamed Szalah-t. Fotó: EPA/Footografiia

Afrika Kupa, döntő:

Szenegál–Egyiptom 0-0 – 11-esekkel 4-2

A mérkőzés összefoglalója:

Borítókép: a szenegáli labdarúgó-válogatott ünnepel, miután megnyerte az Afrika-kupát (Fotó: EPA/Footografiia)