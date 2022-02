Tizenegyesekkel Szenegál nyerte meg az Afrikai Nemzetek Kupáját

A Liverpool ásza, Sadio Mané hamar a meccs hőse lehetett volna az Afrikai Nemzetek kupája döntőjében, ám a 7. percben az egyiptomi kapus, Gabaszki kivédte a tizenegyesét. A másik liverpooli, Mohamed Szalah nagyon jól játszott, de nem volt szerencséje, Szenegál kapusa, Édouard Mendy bravúrral védte a ziccerét. Mindkét oldalon akadtak nagy helyzetek, de mind kimaradt, így hosszabbítás következett.

Egyiptom újabb, sorozatban negyedik mérkőzése is hosszabbításba torkollott, amelynek első percében a Zamalek 33 éves, 196 centiméter magas kapusa, Gabaszki megfogta Dieng ziccerét. Dieng nem sokkal később fejjel szerzett volna gólt, de Gabaszki ezt is megfogta, majd a szöglet után centiméterekkel fejelt a léc fölé Abdou Diallo. A két kapus továbbra is bemutatott parádés bravúrokat, így a tizenegyesekre maradt a döntés. Mindkét kapus védett egyet-egyet, de egy egyiptomi lövés a kapufán csattant – Sadio Mané a hálóba talált az ötödik kör első lövőjeként, így Szalahra már nem került sor, 4-2-re nyerte a párbajt és ezzel a kupát Szenegál.