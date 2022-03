Abramovics egy svájci üzletembernek játszaná át a Chelsea-t

Roman Abramovics szombaton jelentette be, hogy lemond a Chelsea elnöki posztjáról és az egyesület jótékonysági alapítványának adja át a klubot. A döntést nyilvánvalóan a két nappal korábban kirobbant orosz–ukrán háború hatására hozta meg. Ma már azt is tudjuk, nem csupán morális megfontolásból, hanem mert az oroszok külföldi vagyonát több országban is befagyasztással fenyegetik. Éppen ezért Abramovics angliai ingatlanjait is elveszítheti, ha nem tudja azokat értékesíteni.

– Roman Abramovics Vlagyimir Putyin egyik legközelebbi tanácsadója és barátja. Mint minden oligarcha, ő is pánikol most. Abramovics jelenleg megpróbálja eladni az összes angliai villáját és gyorsan meg akar szabadulni a Chelsea-től is – idézi a svájci Blick nyomán a Nemzeti Sport Hansjörg Wysst. A 86 éves üzletember dekes részletekkel is szolgált a Chelsea piaci értékéről és Abramovics ajánlatáról.

– Én és három másik személy kedden ajánlatot kaptunk Abramovicstól a Chelsea megvásárlására. Most négy-öt napot ki kell várnom, mivel Abramovics jelenleg túl sokat kér. Mint ismert, a Chelsea kétmilliárd fonttal (azaz nagyjából 916 milliárd forinttal) tartozik neki, de ezt nem tudja visszafizetni. Ez azt jelenti, hogy aki megveszi a klubot, annak egyúttal kártalanítani kell Abramovicsot – nyilatkozta a milliárdos, aki azt is elárulta, ha létrejön az üzlet, akkor ő abban hat-hét befektetőből álló konzorcium tagjaként vesz részt.

A Forbes magazin 2021-ben mintegy 5,8 milliárd dollárra, azaz nagyjából kétezermilliárd forintra becsülte a főként az orvosi berendezéseket gyártó cégének, a Synthesnek köszönhetően meggazdagodott Hansjörg Wyss vagyonát.

