Kína váratlan módon élt a háború adta lehetőséggel

Foghíjas volt a drammeni sífutó sprintverseny mezőnye, a nők és a férfiak között is erős orosz válogatott tagjai ugyanis – az ukrajnai háború következményeként – az idei szezonban már nem állhatnak rajthoz a világkupában.

S a férfiak mezőnyéből a teljes norvég A-válogatott is hiányzott, ők koronavírus-fertőzés miatt hagyták ki a versenyt. Sőt, a legnagyobb sztárjuk, a már biztosan összetett világkupa-győztes Johannes Hösflot Klaebo azt is jelezte, hogy ő is befejezettnek tekinti az idényét.