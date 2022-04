A meccset megnyerte, a klasszis centerét elveszítette a Sopron Basket

Úgy indult, hogy a házigazdák tényleg megérezték a vérszagot, Nikolina Milics vezérletével elhúztak 7-2-re, a vendégek gyorsan időt is kértek. Ezután a másik oldalon belelendült Gabby Williams, és a címvédő 7-13-ra fordított. Ezután ez volt jellemző az első két negyedre: hullámzott a játék, az egyik elhúzott kicsivel, majd a másik fordított. Roppant keményen és jól védekezett mindkét csapat, nemigen akadtak könnyű dobások, így kevés pont esett. A szekszárdiak Miklós Melinda és Zala Friskovec kosaraival tartották a lépést, a soproniaknál Határ Bernadett és Jelena Brooks jeleskedett a pontszerzésben, de a támadójátékok hatékonyságáról mindent elárul a félidei 28-30-as eredmény. Óriási csata zajlott a parketten, méltóan egy bajnoki döntőhöz.

Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél

A harmadik negyedre ez még fokozódott is, minden egyes labdáért és dobóhelyzetért meg kellett harcolni, és bár a Sopron egyszer elment tíz ponttal, azt a hazai csapat gyorsan ismét ledolgozta. Ekkor a Szekszárdot Cyesha Goree vitte a hátán, de folyamatosan a vendégek vezettek, és a a nagyobb rutinjukkal végül meg is nyerték 66-62-re a mérkőzést, így már csak egy győzelem kell a címvédésükhöz. Ez nem lesz könnyű, mert tíz másodperccel a vége előtt egy megtorlatlanul maradt lökés után Határ Bernadett megsérült, le kellett vinni a pályáról, sírt a fájdalomtól, nagy kötést kapott a térdére, és az ő kiesése nagy veszteség a Sopron számára. Így mondhatni, az Euroliga-nyertes pirruszi győzelmet aratott Szekszárdon.

Érthető, hogy Gáspár Dávid, a Sopron Basket vezetőedzője nem tudott felhőtlenül örülni a győzelem után:

– Mindenekelőtt nagyon örülünk a győzelemnek! Nem számítottunk könnyű mérkőzésre, a csapat fizikálisan és mentálisan is rettentő fáradt, a Szekszárd pedig jól játszott ma is. Fel kell szívnunk magunkat a következő mérkőzésre is, még koncentráltabban, még kevesebb hibával kosárlabdázni, és bízom benne, hogy tisztább lesz a játék. Lehet, hogy a magyar válogatott ma hosszabb időre elvesztette a legfontosabb emberét, Határ Bettit. Reménykedjünk, hogy az orvosi vizsgálatok nem egy súlyos sérülést fognak megállapítani. Szombaton, Sopronban, szeretnénk lezárni a párharcot!

Djokics Zseljko, a Szekszárd vezetőedzője lelkesen dicsérte a csapatát, és ő sem tudott elmenni szó nélkül Határ Bernadett sérülése mellett, és a jelek szerint az eset feszültséget keltett a felek között:

– Szenzáció, amit művelünk az Euroliga-győztes ellen! Köszönetet kell mondanom a szurkolóknak is, ez Szekszárd! Az újabb szoros vereség mellett egyetlen hiányérzetem Határ Bernadett sérülése. Rossz érzés, hogy az ellenfél engem hibáztat emiatt. Ez a döntő, nem fogjuk könnyen adni magunkat, de a határon belül teszünk mindent. Nem fogjuk feladni a párharcot, bár nem vagyunk könnyű helyzetben.

Női bajnoki döntő, 2. mérkőzés: Szekszárd–Sopron Basket 62-66 (15-13, 16-21, 17-17, 14-15), a párharc állása 2-0 a Sopron javára, folytatás szombaton.