A Szekszárd hazai pályán meg akarja verni a címvédőt a döntőben

A bajnoki döntő három nyert meccsig tart, és a szekszárdiak szombaton megérezték a vérszagot, és a szerdai második mérkőzésen nagyon szeretnék legyőzni a Sopront, amihez egész biztosan megkapják a szurkolóik támogatását, hiszen minden jegy elkelt, telt ház lesz a csarnokban.

– A mérkőzés nagy részében működött a taktikánk, a következő meccsen szeretnénk még hosszabbra nyújtani ezt az időszakot – tekintett vissza és egyben előre is a Nemzeti Sportnak a csapat válogatott irányítója, Studer Ágnes. – Hogy vissza tudtunk kapaszkodni, mutatja, van keresnivalónk a párharcban. Nagyon sajnáljuk a végkifejletet, megvoltak a lehetőségeink az utolsó percekben, de otthon még motiváltabbak leszünk. A következő, hazai meccsen telt ház vár minket, a szurkolóink támogatása nagyon fontos nekünk, úgy érzem, az igazi szekszárdi hangulatban jobban játszunk, mint máshol. A drukkereink segítenek nekünk, hogy átessünk a holtpontokon, és olyan érzelmi állapotba kerüljünk, amelyben az egész csapat elhiszi, hogy képesek vagyunk nyerni. Így volt ez a tavalyi döntőben is azon a mérkőzésen, amelyen felülmúltuk a Sopront, akkor mindannyian bíztunk a sikerben, ha hibáztunk is, nem álltunk meg és megcsináltuk – erre lesz szükségünk ezúttal is!

Orbán Viktor is gratulált a soproniaknak

A soproniak éppen az Euroliga döntőjében bizonyították, hogy nem ijednek meg az ellenséges hangulattól, az isztambuli döntőben tízezernél is több fanatikus török szurkoló előtt győzték le a Fenerbahcét. A kérdés inkább az, hogy a csapat vissza tud-e zökkenni a megszokott kerékvágásába, mert ha úgy játszik, mint tette az szombaton az első meccsen, akkor szerdán könnyen vereséggel utazhat majd haza, és a következő szombaton még nem zárhatja le a párharcot. Márpedig Czukor Dalma, a Sopron Basket fiatal játékosa szerint ez a cél, és szerinte kellett a szoros eredmény ahhoz, hogy újra összerázódjon a csapat a folytatásra:

– A célunk, hogy három mérkőzéssel lezárjuk a párharcot. Fontos lesz, hogy ne kapjunk huszonnyolc pontot egy negyed alatt, ráadásul az sem gyakran fordul elő velünk, hogy összesen több mint hetven pontot engedélyezünk az ellenfélnek, ezt a számot jó védekezéssel redukálnunk kell. A szekszárdiak megoldották Krnjics Szara pótlását, ám remélem, hogy a harmadik meccsre már fáradtabbak lesznek, hiszen két centernek kell megoldania három feladatát.

Női kosárlabda bajnoki döntő, 2. mérkőzés: Atomerőmű KSC Szekszárd–Sopron Basket, Szekszárd, 18.00 (tv.: M4sport.hu)

Borítókép: Studer Ágnes irányítóként sokat tehet csapata győzelméért (Fotó: Fiba.com)