Sopron városa és Magyarország dicsőségére elért diadal

– A sorozatos Final Four-szereplések alatt a csapat játékosai, s az edzők is hatalmas rutint szereztek. Mi úgy építkezünk, hogy a csapat gerince évek óta együtt van. Épp ez volt az egyik lényege a győzelmünknek, mert mindez olyan lelki pluszt adott nekünk, ami senki másnak nem volt meg Isztambulban. Ezért nyertünk, s én a győzelmet most is Sopron városa és Magyarország dicsőségére ajánlom – mondta Török Zoltán, a Sopron Basket ügyvezetője az Euroliga megnyerése után az Origónak adott interjúban. Elárulta, annak a reményében, sőt azzal a céllal utazott Isztambulba, hogy a Sopron elnyeri a trófeát.

A soproni kosárlabdázás főnökét március 15-én a Magyar Érdemkereszt arany fokozatával tüntették ki. Utólag busásan megszolgálta az elismerést.

– Óriási nagy megtiszteltetés volt és a mai napig így gondolok rá. Az, hogy ezt a történetet úgy sikerült folytatnunk, hogy a csapat megnyerte az Euroligát, annak a visszaigazolása, hogy talán mégsem érdem nélkül kaptam meg a kitüntetést – jegyezte meg.

Török Zoltán beszélt a soproni miliőről, amit a kosárlabdázásban a külföldi játékosok és ügynökök is mind jobban elismernek. Külön méltatta a 36 éves csapatkapitányt, Fegyverneky Zsófiát, akit szerinte méltatlanul alulértékelnek Magyarországon, kitért Honti Kata meglepetéséről, a csapat korábbi játékosa váratlanul feltűnt Isztambulban, és a betegségéről is szólt, ami ugyan meghatározza a mindennapjait, de nem teszi cselekvőképtelenné.

