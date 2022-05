Nagy László: „A Kielce és a Barcelona előttünk jár, de …”

Idén a Telekom Veszprém kellemes meglepetésre eljutott a június 18–19-én esedékes kölni négyes döntőbe. Ilyen megközelítésben nem volt különösebb jelentősége, hogy a tízszeres aranyérmes Barcelona, a négyszeres győztes Kiel és az egyszeres BL-győztes Kielce közül melyik csapatot sorsolják a Veszprém mellé. Nagy László, a Telekom Veszprém sportigazgatója sem vázolt fel magában különböző forgatókönyveket. Nüansznyi különbségek vannak a csapatok között, és a sorsolás nem kívánságműsor, ezért sem játszottam el a gondolattal, hogy melyik csapat lenne számunkra ideális ellenfél. Az Aalborg elleni párharc után azt mondtam, hogy nem a Veszprém az első és a második számú esélyese az idei Final Fournak. A Barcelona és a Kielce egyelőre előttünk jár, de a Final Fourban bármi megtörténhet – mondta a Magyar Nemzetnek a sportvezető.

Nagy László 2019-ben a kölni Final Four után fejezte be a sportolói pályafutását. Három éve szerepelt a Kielce elleni győztes mérkőzésen, és jól ismeri a lengyelek edzőjét, a korábbi magyar szövetségi kapitányt, Talant Dujsebajevet. – Nincsenek bennem speciális érzések a 2019-es meccsel kapcsolatban, egyébként sem szeretem összehasonlítani a mérkőzéseket. Minden találkozó más. Dujsebajevvel mindig váltunk egy-két szót a közös mérkőzéseink előtt, ez minden bizonnyal idén is így lesz Kölnben – mondta a Telekom Veszprém sportigazgatója.

Borítókép: Nagy László (balra) tudja, Kölnben bármi előfordulhat (Fotó: Nemzeti Sport)