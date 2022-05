Tizenegy év után újra olasz bajnok az AC Milan

A legutóbbi bajnoki címe óta tíz kudarcos idényt zárt a Milan, amelynek ebben a tíz évben a bajnoki helyezéseinek az átlaga mindössze 5,3 volt. Tavaly már pislákolt a remény a feltámadásra, akkor ezüstérmes lett a csapat a városi rivális Inter előtt, most viszont úgy utazhatott a Sassuolo otthonába a Serie A záró fordulójában, hogy a saját kezében volt a sorsa.

Élt is ezzel az eséllyel Pioli együttese, amely rögtön a meccs elején nekiesett a Sassuolónak, egymást érték a Milan-helyzetek, így nem keltett meglepetést, hogy a 17. percben máris vezetést szereztek a vendégek: Rafael Leao labdaszerzés után meglódult előre, középre adott, Olivier Giroud pedig betalált – 0-1.

A 33. percben lemásolta az első gólját a Milan, ugyanúgy Leao szerzett labdát, ugyanő adott be és ugyanúgy Giroud volt a befejező – 0-2.

Olivier Giroud térdre kényszerítette a Sassuolo védőit Fotó: Europress/AFP/Tiziana Fabi

Három perccel később minden eldőlt. Leao a harmadik gólpasszát adta a meccsen, ezúttal nem Giroud-nak, hanem Franck Kessiének, aki valószínűleg az utolsó meccsén játszott a Milanban – 0-3.

Eközben az Inter 0-0-ra állt hazai pályán a Sampdoria ellen, de az ottani eredmény lényegében jelentőségét vesztette. Végül Ivan Perisic góljával és Joaquin Correa duplájával az Inter is nyert 3-0-ra, és szépen búcsúztatta az idényt, de címvédőként meg kellett elégednie az ezüstéremmel.

A Milan 11 év után újra olasz bajnok. 2011-ben még olyan játékosok alkották a bajnokcsapatot, mint Alessandro Nesta, Mark van Bommel, Clarence Seedorf, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo vagy Kevin-Prince Boateng.

Az akkori és a mostani csapat között egy közös pont van: Zlatan Ibrahimovic.

A svéd sztár 2011-ben 14 góllal, házi gólkirályként volt főszereplő az arany megszerzésében, 40 évesen inkább már mentorként, szellemi vezérként, de így is nyolc gólt szerezve segítette sikerhez az együttest. A Sassuolo ellen csereként állt be, gólt is szerzett, de les miatt nem adták meg. Emiatt most aligha bánkódik.

Borítókép: A két gólt szerző Olivier Giroud ünnepel (Fotó: Filippo Monteforte/AFP)