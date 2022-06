Atlétanőnk már nincs messze az álomhatártól, fókuszban az Eb

Május 25-e óta nem volt olyan nemzetközi versenye a 800-as Bartha-Kéri Biankának, ahol ne került volna be az első három közé, ráadásul Bergenben az egyéni csúcsát megjavítva minden ellenfelénél előbb ért a célba. Az első helyet jelentő 2:01,34 perces győztes ideje minden valószínűség szerint elegendő lehet ahhoz, hogy a világranglistán elfoglalt helyének köszönhetően ott lehessen az augusztusi 6-án kezdődő müncheni Európa-bajnokságon. A veszprémi középtávfutónő ugyanakkor nem titkolja, hogy nyugodtabb lenne, ha néhány napon belül az Eb-szintet is sikerülne megfutnia. Bárhol is jár sikerrel, mindössze 96 századmásodperccel kell gyorsabbnak lennie, mint Bergenben, és akkor már tényleg teljes biztonságban érezheti magát.

– Folyamatosan kerestem és még keresem is a versenyzés lehetőségét, mert mindenképpen szeretnék bekerülni a „szintesek társaságába”. Az Európa-bajnokságon 32 fős mezőny sorakozik majd fel, én most a 19. helyen állok rangsorban, de szeretnék még előbbre rukkolni. Javítási lehetőséget kínál a jövő hét végi országos bajnokság, nem sokkal később két belgiumi és egy írországi verseny vár rám, aztán pihenek egy keveset, hogy újult erővel kezdhessen felépíteni magamat az Európa-bajnokságra. Tisztában vagyok a lehetőségeimmel, mindenképpen szeretnék a döntő közelébe jutni, amihez egy nagyon jó, erős és taktikus futás kell a 16-os középdöntőben – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak veszprémi SVSE 29 esztendős büszkesége, akinek a felkészítését Stupián Anikó irányítja.

Bartha-Kéri Bianka Tokióban megtapasztalhatta, hogy milyen olimpikonnak lenni. Az első körben 2:02,82 perces időt futott a 800-on, és ezzel összesítésben a 33. helyen végzett. Lehet, hogy jobbra számított, de a tűzkeresztségre így sem lehetett azt mondani, hogy az csak a tapasztalatszerzésről szólt Az olimpia után a müncheni Eb lesz az első olyan atlétikai csúcsesemény, ahol ennél jobb helyen végezhet, ugyanis a kontinensbajnokság előtt megrendezésre kerülő tengerentúli világbajnokság nem szerepel a céljai között.

– Tavaly ilyenkor is eléggé sűrű volt a versenyprogramon, de olyan még egyszer sem fordult elő, hogy egy hét leforgása alatt három ország öt versenyén állok rajthoz. Ez és a jó helyezéseim is azt bizonyítják, hogy bátran állok a kihívások elé, élvezem a versenyeket, és ahol csak lehet, gyűjtöm a tapasztalatokat. Elérhetőnek tűnik a számomra álomhatárnak számító kétperces küszöb átlépése, ami már rangos teljesítménynek számítana – folytatta Bartha-Kéri Bianka, aki úgy tekint a jövő évi budapesti világbajnokságra, mint atlétapályafutása legnagyobb kihívására.

– Szeretnék 2024-ben Párizsban másodszor is olimpikon lenni, addig mindenképpen kitartanék, és csak aztán mondanám ki, hogy itt a vége, vagy érdemes újabb célokat kitűzni. Ami viszont már most biztos pont, az minden kétséget kizáróan a budapesti atlétikai „csúcstalálkozó”, amire velem együtt minden magyar válogatott versenyző úgy tekint, mint pályafutása nagy és egyedi lehetőségére. Számomra is hatalmas motivációt jelent ez a verseny, amely egyszerre eshetőség és felelősség. Az edzőm segítségével minden tőlem telhetőt szeretnék megtenni azért, hogy kivívjam a szurkolók elismerését – mondta befejezésül Bartha-Kéri Bianka, aki a jövő hét végén a Lantos Mihály Sportközpontban megrendezésre kerülő országos bajnokságon 800 méteren és a veszprémi 4×400 méteres váltó tagjaként indul.

Borítókép: Bartha-Kéri Bianka remekül teljesít az idei szezonban (Forrás: Facebook/Bartha-Kéri Bianka)