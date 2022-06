Szakadó esőben dőlt meg a női 100 méteres gátfutás magyar csúcsa

A budapesti Lantos Mihály Sportközpontban pénteken kezdődött és vasárnap zárul a 127. atlétikai országos bajnokság, amelynek a második napja országos csúcsot hozott. A női 100 méteres gátfutásban Kozák Luca egy századot javított a saját, 2020 augusztusában futott 12,71 másodperces rekordján, az új csúcs tehát 12,70. S nagy bravúr, hogy a 26 éves debreceni sprinter ilyen időeredménnyel rukkolt ki, mert a döntő alatt szakadt az eső. Igaz, az 1,7-es hátszél ideális volt.

– A péntek után még szombat reggel is nagyon meleg volt, szóval nem bántam, hogy az eső után egy kicsit lehűlt a levegő, és a szél is befordult hátszélnek. A címvédés céljából érkeztem az idei országos bajnokságra, ez gáton sikerült is, ahol szerettem volna megjavítani a 12,89-es idei legjobbam. A bemelegítésnél éreztem, hogy jól mozgok, majd futás közben is sikerült megcsinálnom azt, amit tudok – nyilatkozta Kozák a Magyar Atlétikai Szövetség honlapján.

Említsük meg, hogy Kozák Luca korábbi csúcsdöntése is nagy sztori volt: két éve Székesfehérváron a Gyulai István Memorialon második helyezést ért el a 12,71-gyel, és ezzel megdöntötte Siska Xénia 1984. augusztus 20-án futott 12,76 rekordját. Vagyis Kozák akkor 36 éves magyar csúcsot javított meg.

A fedett pályán, azaz 60 méter gáton Eb-döntős Kozák Luca ma délután sorozatban ötödik bajnoki címét gyűjtötte be. Mögötte Kerekes Gréta lett a második (12,97 mp), a hétpróbázó Krizsán Xénia pedig a harmadik (13,33), mindketten egyéni legjobbjukkal, míg az előfutamban U20-as magyar rekordot (13,23 mp) elért, utánpótlás vb-bronzérmes Tóth Anna az ötödik helyen végzett (13,38) a döntőben.

A férfiaknál kalapácsvetésben a vb- és Eb-bronzérmes Halász Bence közel került a 80 méteres „álomhatárhoz”, amit már régóta ostromol, s most 79,86 méterrel győzött. Ennél csak egyszer dobott nagyobbat, két éve ugyancsak a Lantos Mihály Sportközpontban 79,88-at. Női súlylökésben Márton Anita, a magyar atlétika első – fedett pályás – világbajnoka 16. szabadtéri ob-aranyát szerezte meg, 17,63 méterrel diadalmaskodott.

A háromnapos országos bajnokságra 38 számban közel 440-en neveztek. Az ob vasárnap 15 órakor folytatódik.

Borítókép: Kozák Luca egy századot javított az országos csúcsán (Forrás: Facebook/Magyar Atlétika – Hungarian Athletics)