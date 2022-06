Szalai Ádám elmondta, hogy mi volt az élete egyik legnagyobb ajándéka

Szalai méltatta a válogatottnál tapasztalható hangulatot, a pozitív alkotói légkört, de figyelmeztetett: most nem szabad hátradőlni, hiszen szeptemberben újabb fontos feladatok várnak a nemzeti csapatra. – Örömteli, ami most a válogatottat körülveszi, ám ez pillanatnyi állapot. A játékosoknak – különösen a fiataloknak – nem szabad letérniük az útról – nyilatkozta a tapasztalt csatár.

Fotó: Koszticsák Szilárd

A magánéletével kapcsolatban kiderült, hogy a tavaly decemberi fejműtéte nagyon megviselte, de rendkívül sokat segített a klubváltása, a svájci Basel játékosaként új lendületet vett a pályafutása. Szalai augusztus végén édesapa lesz, lányt vár a párjával, de ennél többet nem akart megosztani a magánéletéről a nyilvánossággal.

Szalai elmondta, gyerekkorától kezdve két cél lebegett előtte. – Az egyik, hogy a válogatottban szerepeljek, a másik, hogy megálljam a helyem egy olyan bajnokságban, amelyet mindenki elismer. Ha azt mondanám, kihoztam magamból a maximumot, és hátradőlnék, az nem én lennék. Ha bármikor is megelégedtem volna azzal, amit elértem, nem szerepeltem volna tizenkét évig a német élvonalban. A saját vállam veregetése helyett inkább azon töprengek időnként, hogy mit kellett volna jobban és másként csinálnom – mondta a Nemzeti Sportnak.

Fotó: AFP/Adriann Denis

A válogatottban 84 mérkőzésen 25 gólt szerzett csatár hangsúlyozta:

– A tizenkét év alatt sok nehézséget kellett átélnem és feldolgoznom, de most azt mondom, az egyik legnagyobb ajándék éppen az volt, hogy Németországban, az egyik legerősebb bajnokságban kellett folyamatosan megküzdenem az akadályokkal. Az ember megtanulja kezelni azokat a pillanatokat, amikor rádöbben, nehéz hetek állnak előtte, az itt szerzett tapasztalatokat pedig a magánéletben is lehet kamatoztatni. A sportban nagyon sok olyan leckét megtanultam, amelyeket a civil életemben is hasznosíthatok.

Szalai megnevezte a három legjobb edzőt, akivel eddig dolgozott. – Thomas Tuchel és Julian Nagelsmann volt a csúcs. Ám biztos vagyok benne, lassan, de biztosan a legutóbbi mainzi edzőm, Bo Svensson is csatlakozik hozzájuk – mondta az újpesti ifiévek után a légiós éveit Stuttgartban kezdő támadó. Szalai azt is elárulta, hogy nem tervezi meg a karrierje végpontját, az majd jön magától.

– A harmincötödik születésnapomhoz közeledve ez a kérdés már bennem is felvetődött. Életem legszebb pillanatai közé tartozik, hogy a világ legerősebb válogatottjai ellen csapatkapitányként vezethetem ki a társaimat, és amíg a mostani szinten tudok edzeni és játszani, illetve amíg erőnlétileg és mentálisan is rendben vagyok, szeretném segíteni a csapatot. Ha egyszer bejelentem, hogy vége, az vélhetően spontán döntés lesz, ilyesmit nem lehet előre megtervezni – fogalmazott a Basel futballistája.

Borítókép: Szalai Ádám vezérszerepre termett (Fotó: MTI)