Thomas Bach Magyarországról és a sportolóinkról áradozott

A német sportvezető – a szervezőbizottság hétfői hírlevele szerint – elmondta, nem ez a mostani esemény az első alkalom, amikor a magyar szervezők bizonyítanak: az elmúlt években számtalan világbajnokságot, Európa-bajnokságot és világkupát rendezett az ország, és mindegyik remekül sikerült.

– Az pedig hab a tortán, hogy a sportolók is sikeresek, és szerintem igazi példaképek a magyar emberek számára. Úgyhogy nagyon jó élmény ismét Magyarországon lenni – fogalmazott az elnök.

A 68 éves sportdiplomata az úszóversenyeknek otthont adó Duna Arénában tapasztaltakról kiemelte, öröm számára, hogy a magyar közönség nemcsak a saját versenyzőit buzdítja, hanem mindenki mást is. Hozzátette, érezhető, hogy a sportolók élvezik az atmoszférát és az egész világbajnokságot.

– A remek eredmények állandó motivációt jelentenek, annál jobb pedig nem is kell, mint hazai pályán versenyezni és ott jól szerepelni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a magyarok mostani eredményei nemcsak a többi magyar úszót, hanem minden sportolót motiválni fognak. Párizsban erős magyar úszócsapatra számítunk – tekintett előre a következő olimpiára Bach, aki szerint a magyar olimpiai mozgalom a világ élvonalába tartozik.

A vizes vb szervezésével kapcsolatban kiemelte, a magyarok – akiknek 131 napjuk volt felkészülni a világversenyre – most is bebizonyították, hogy egyszerre rugalmasak, kreatívak és hatékonyak is tudnak lenni. Meglátása szerint a 2027-es világbajnokságra – amelynek rendezési jogát 2019-ben nyerte el Magyarország – még jobban fel fognak tudni készülni, éppen ezért biztos abban, hogy a mostanihoz hasonlóan az is jól fog sikerülni.

– Budapest gyönyörű, sportkedvelő város, akárcsak az ország. Amikor az ember itt sétál, körbeveszi a történelem, ugyanakkor ha sporteseményre megy, a jövőt látja. Mindig örömmel vagyok itt, és alig várom, hogy jövőre is visszatérjek az atlétikai vb-re, akárcsak a 2027-es vizes világbajnokságra – zárta szavait Thomas Bach, akit hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök a karmelita kolostorban fogadott.

Borítókép: Thomas Bach a vizes világbajnokság nyitóünnepségén (Fotó: MTI/Kovács Tamás)