Vízilabda-válogatottunk előnyben lesz a vb-negyeddöntőben

– Hol tart a csapat a világbajnokság felénél?

– Szerintem ott, ahol ilyen rövid felkészülés után tarthat. A csoportmeccsek felhívták a figyelmet arra, min kell még dolgozunk, akár egyénileg, akár csapatként. Montenegró ellen kissé a sötétben tapogatóztunk, annak relatíve nagyobb különbségű győzelem lett a vége, a brazilok elleni meccs, nem megbántva az ellenfelet, jóval könnyebb volt, a végén pedig a fizikailag és taktikailag is eléggé jól összerakott grúzokat vertük meg. A tőlük kapott tizennégy gól nagyon sok, változtatnunk kell, hogy a következő mérkőzésen ne legyen ilyen magas ez a szám. Az olaszoknak nagyon jól szervezett, gyors csapatuk van, úgyhogy javulnunk kell, hogy legyőzzük.

– Milyen érzés újra sorozatban hatezer néző előtt játszani?

– Mindig is szerettem nagy közönség előtt vízilabdázni, de ritkán van rá lehetőség. A legutóbbi világbajnokságon, Kvangdzsuban alig néhányan lézengtek a lelátón, az olimpián meg, ugye, speciális helyzet volt, buborékban kellett játszanunk. A 2020-as Európa-bajnokságon nagyszerű élményt jelentett, hogy telt ház előtt játszottunk, és most is hatalmas dolognak tartom. Ne feledjük, a koronavírus-járvány miatt mindenki elszokott a meccsre járástól, mi több, én is elszoktam attól, hogy vannak nézők… Ez az igazi vízilabda, Margitsziget, nyitott uszoda, telt ház – ennél jobbat nem képzelhet el egy játékos sem!

– A háromnapos szünet jól jött?

– Örök dilemma, hogy az a jobb, ha az ember valamennyit tud pihenni, magára figyelni és élesíteni a saját játékát, vagy pedig az, ha folyamatosan játszik. Nincs rá recept, de én úgy gondolom, jó, ha néha magunkkal is tudunk foglalkozni. Elkerüljük továbbá azt a stresszt, hogy le kell játszani még egy meccset, amin kötelező a győzelem; fizikailag és mentálisan is nehéz, hiszen azért csak be kell ugrani, és szemben ott áll egy ellenfél, amelynek nincs veszítenivalója. Ezeket kiküszöböltük, annyi előnyünk mindenképpen lesz az olaszokkal szemben, hogy mi négy napon át csak arra az egy mérkőzésre koncentrálunk, nekik meg feleennyi idejük lesz ránk. Szerda este meglátjuk, hogy jó lesz-e nekünk – de jó lesz!

Szerdai műsor, a negyeddöntő párosítása:

13.00: Görögország–Egyesült Államok

16.00: Szerbia–Horvátország

19.30: Spanyolország–Montenegró

21.00: Magyarország–Olaszország

A Nemzeti Sport cikke ITT olvasható el.

Borítókép: az olaszok ellen a kapuk előtt Mezei Tamás (fehér sapkában) minden tudására, bátorságára és csibészségére szükség lesz, hogy csapatunk kiharcolja az elődöntőt (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)