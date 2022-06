Willi Orbán nemzetközi színvonalú a németek szerint, Gulácsi nem

Egyelőre csak a kapusok és a középső védők top 10-es listái kerültek fel a Kicker oldalára, az előbbi rangsorban Gulácsi, az utóbbiban Orbán kapott helyet. A középpályások és a támadók ugyan még hátravannak, de reálisan nézve nem számíthatunk arra, hogy más magyar is bekerül a top 10-be, hiszen Szoboszlai Dominik (RB Leipzig) és Schäfer András (Union Berlin) sem nyújtott kimagaslót a bajnokság szintjén, talán a tavasszal magára találó Sallai Rolandnak (Freiburg) lehet némi esélye.

A Kicker a top 10-en belül is három minőségi kategóriába sorolja a labdarúgókat: világszínvonal, nemzetközi színvonal és nemzeti színvonal.

Hogy mennyire szigorú a szaklap, azt jól jelzi, hogy a kapusok és a középső védők között sem nyújtott senki világszínvonalú teljesítményt. Még a Bayern München klasszis kapusa, Manuel Neuer is csak a nemzetközi színvonalat érte el a Kicker mércéje alapján.

Ebbe a klubba összesen négy kapus nyert bebocsájtást: a Neuer előtt a legjobbnak megválasztott Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), valamint utánuk sorrendben Yann Sommer (Mönchengaldbach) és Gregor Kobel (Dortmund).

Utánuk már a harmadik kategóriás, azaz a csak nemzeti színvonalat nyújtó kapusok következtek a sorban, Gulácsi a hetedik helyre futott be.

Az értékelésből azonban kitűnik, hogy a helyezés nem a magyar kapus kritikája. Azt írják, hogy Gulácsinak az osztályzatok alapján rosszabbul sikerült az idény második fele, mint az első, de sok lehetősége nem is volt a tavasszal 15 gólt kapó lipcsei kapusnak a bizonyításra, mert a legerősebb védelem takarított előtte. Így is kiemelik Gulácsi egy fontos védését, amelyet a Német Kupa-döntő hosszabbításában mutatott be, életben tartva a végül aranyérmes Leipzig esélyeit a Freiburg ellen.

A középső védők versenyét a freiburgi Nico Schlotterbeck nyerte meg, s a 22 éves játékos a nyáron húszmillió euróért szintet lépve a Dortmunda szerződik. Mögötte a lipcsei Orbán lett a második – csak ők ketten kerültek a nemzetközi színvonallal jelzett kategóriába.