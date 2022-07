Döbbenetesen nagy világcsúccsal ért véget a várakozás

A világcsúcsdöntés mindig óriási teljesítmény, de a világbajnokság döntőjében McLaughlin rátett még néhány lapáttal. Ezúttal nem öt századot, hanem 0,73 másodpercet faragott le a korábbi legjobb időből!

Sydney McLaughlin a 50,68-as világcsúcsidejével a gát nélküli 400 méteren is döntőt futhatott volna.

Nem véletlen, hogy a síkfutásra váltáson gondolkozik.

Az amerikai gátfutó érte el az idei világbajnokság első világrekordját. Az atlétika szakértői még Armand Duplantistól várnak hasonlót, a svéd rúdugró a pénteki – magyar idő szerint szombati hajnali – programban a papírformának megfelelően gond nélkül bejutott a döntőbe, amelyet a vasárnapi záró napon rendeznek.

McLaughlin mögött másodikként a holland Femke Bol ért célba, ő akadályozta meg a teljes amerikai söprést, ugyanis az első ötben négy hazai versenyző zárt.

Ellenben a női 400 méteres síkfutás fináléjába egyetlen amerikai futó sem jutott be. Itt is papírforma-győzelem született, a bahamai Shaunae Miller-Uibo két olimpiai arany után végre megszerezte a még hiányzó szabad téri világbajnoki címet is.

A férfi 400-asok döntőjében Michael Norman révén amerikai siker született, a világcsúcstartó Wayde van Niekerk 2017 és egy jótékonysági rögbimeccsen elszenvedett súlyos sérülése után újra döntőt futhatott nagy versenyen, de lemaradt a dobogóról, ötödikként ért célba.

Női gerelyhajításban az ausztrál Kelsey-Lee Barber megvédte címét, míg az először megrendezett 35 kilométeres gyaloglásban a perui Kimberly García nyert. Ő az első versenyző, aki két aranyérmet nyert a eugene-i világbajnokságon, miután korábban 20 kilométeren megszerezte hazája történetének első atlétikai vb-címét.