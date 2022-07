Életében először a világranglista élére került a magyar sportlövő

A csangvoni világkupán az alapversenyben Pekler Zalán és Péni István egyaránt 589 kört teljesített, Pekler másodikként, Péni harmadikként kvalifikálta magát a nyolcas döntőbe. Az indiai Aishwary Pratap Singh Tomar már ekkora megcsillantotta kivételes képességét, hiszen ő volt a mezőny legjobbja 593 körrel. A két magyar a döntőben is kiválóan lőtt, az utolsó sorozat előtt még egy tizeddel Péni István állt jobban kettejük csatájában, végül Pekler Zalán 406,7 körrel végzett a második helyen és lőhetett az aranyéremért az indiaival. Péni István pedig 406,4 körrel megszerezte a bronzérmet. A szabályok értelmében az első és második helyről külön párharc dönt, amely 16 pontig tart, és ahol minden lövés után, aki nagyobb eredményt ér el, két pontot kap, míg döntetlennél mindkét félnek egy-egy pont jár. Az aranymérkőzésre sem fáradt el Aishwary Pratap Singh Tomar, aki 16-12-re győzött Pekler Zalán ellen, aki így ezüstérmes lett.

Pekler Zalán: Mérhetetlenül boldog vagyok, hogy idén már másodszor sikerült világkupa-érmet szereznem egyéni számban, ami korábban egyszer sem sikerült. A teljesítményem nagyon jó volt, sikerült az otthonról hozott kiváló formát megtartani. Az pedig külön öröm számomra, hogy Péni Istvánnal együtt állhattunk fel a dobogóra. Remélem, hogy ezt még nagyon sokszor megismételjük. Életemben először világelsőnek is mondhatom magam a ma kiadott világranglista alapján.

Péni István: Nagyon jó verseny volt! A három nappal ezelőtti ezüstérem mellé most lőttem egy bronzot. Úgy érzem, maradt is még bennem. Külön öröm, hogy mindketten a dobogóra állhattunk. Reménykedtem benne, hogy Zalánnal fogunk majd küzdeni az aranyért, de az indiai versenyző az alapversenyben is első lett és a döntőben is kiválóan lőtt. Összességében elégedett vagyok a Dél-Koreában nyújtott teljesítményemmel, a 10 méter légpuska egyéni számban is csak egy hajszálon múlott a döntőbe jutás.

A nők 25 méter pisztoly versenyszámában Major Veronika (pont: 289, gyors: 296) 585 körrel másodikként kvalifikálta magát a nyolcas döntőbe, ahol a versenyzők két négyes csoportban folytatták. Major csoportjában 12 találattal a negyedik helyen zárt, és összességében a hetedik helyen végzett, vagyis nem jutott tovább a döntő második szakaszába, ahol a két négyes csoport első két helyezettje küzdött az érmekért. A nők 50 méter puska három testhelyzetű versenyszámában Bajos Gitta 588 körrel a harmadik helyen bejutott a vasárnapi nyolcas döntőbe.

A magyar küldöttség ezzel már az ötödik és hatodik érmét gyűjtötte a dél-koreai világkupán. Előbb hétfőn Mészáros Eszter szerzett bronzérmet a 10 méter légpuska egyéni számában, majd kedden ugyanez a bravúr sikerült a 10 méter légpisztoly számban Major Veronikának is, szerdán a 10 méter légpuska vegyes párosban lett második a Mészáros Eszter, Péni István alkotta magyar kettős. Csütörtökön pedig a Mészáros Eszter, Dénes Eszter, Bajos Gitta összeállítású magyar együttes végzett a harmadik helyen a nők 10 méter légpuska csapat versenyszámában. A szombati újabb két érem egyben azt is jelenti, hogy a magyar küldöttség valamennyi tagja éremmel térhet majd haza.

Borítókép: Pekler Zalán ezüst-, Péni István bronzérmes lett a csangvoni világkupán (Forrás: Magyar Sportlövők Szövetsége)