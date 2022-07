Leclerc megverte Verstappent, és egyenlített egy fontos párharcban

Nem indult jól a Francia Nagydíj a Ferrari számára, és ahhoz, hogy ezt kijelenthessük, a maranellói istálló pilótáinak még pályára sem kellett hajtaniuk Le Castellet-ben. Az már a versenyhétvége előtt eldőlt, hogy az Osztrák Nagydíjon motorhiba miatt kiesett Carlos Sainz tízhelyes rajtbüntetést kap, amiért kicserélik az autójában a vezérlőelektronikát. Ebből a komponensből egy idényen belül legfeljebb kettőt használhat fel minden versenyző, Sainz pedig már a harmadikat kapta meg. A pénteki szabadedzéseken éppen Sainz volt a leggyorsabb, azonban utána a nyilatkozatában előrevetítette, hogy az autójában további motorkomponenseket is cserélni kell, ami aztán meg is történt. Mindez pedig azt jelentette, hogy Sainz a vasárnapi futamon a mezőny végéről indul majd. Hasonló okból ugyanilyen büntetést kapott a dán Kevin Magnussen (Haas) is.

A szombati harmadik szabadedzésen a vb-címvédő, és a pontversenyben jelenleg is vezető Max Verstappen (Red Bull) volt a leggyorsabb, megelőzve Sainzot, Charles Leclerc-t (Ferrari), Lewis Hamiltont (Mercedes), Sergio Pérezt (Red Bull) és George Russellt (Mercedes). Vagyis az utolsó tréningen a három topcsapat elfoglalta az első hat helyet, de a pole pozícióért Verstappen és Leclerc csatáját várhattuk.

Az időmérőn a Q3-ba a „hatos” mellett még Fernando Alonso (Alpine), Lando Norris (McLaren), Cunoda Juki (Alpha Tauri) és Magnussen került be. Az első próbálkozások után Leclerc vezetett 1:31,209 perces köridővel, de csak nyolc ezreddel előzte meg Verstappent. Mivel Sainz számára tét nélküli volt a kvalifikáció, a harmadik szakaszban kétszer is szélárnyékot húzott csapattársának, és Leclerc másodikra javított, 1:30,872-re, és ezzel meg is nyerte az időmérőt. Verstappen is javított, 1:31,176-ra, de be kellett érnie a második hellyel.

French motorsport great Jean Alesi presents Charles Leclerc with his @pirellisport Pole Position Award 👍



Another brilliant qualifying effort from the Ferrari driver 👏#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/UGJdetGaVh — Formula 1 (@F1) July 23, 2022

A különbséget látva Leclerc vélhetően a segítség nélkül is megelőzte volna Verstappent, de természetesen köszönetet mondott csapattársának; megjegyezve, hogy a csapatmunka nélkül szorosabb lett volna a végeredmény. A harmadik helyen Sergio Pérez végzett az időmérőn. A 300. futamára készülő, hétszeres világbajnok Hamilton a negyedik rajtkockát szerezte meg, míg a hazaiak kedvencei közül Esteban Ocon (Alpine) a 10., Pierre Gasly (Alpha Tauri) pedig a 14. helyről indulhat.

A világbajnokság 12. állomásán Charles Leclerc – aki a vb-n Verstappen mögött 38 pontos hátránnyal áll a másodk helyen – idei hetedik pole pozícióját szerezte meg, pályafutása során pedig a tizenhatodikat, és ebben a versenyben 16-16-ra egyenlített Max Verstappen ellen.

A Le Castellet-i, 53 körös Francia Nagydíjat vasárnap 15 órától rendezik.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

2. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

3. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

George Russell (brit, Mercedes)

4. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Alpine)

Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri)

5. sor:

Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren)

Esteban Ocon (francia, Alpine)

6. sor:

Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo)

Sebastian Vettel (német, Aston Martin)

7. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri)

8. sor:

Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

9. sor:

Mick Schumacher (német, Haas)

Nicholas Latifi (kanadai, Williams)

10. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)

Kevin Magnussen (dán, Haas)

Borítókép: Vasárnap Charles Leclerc indulhat a pole pozícióból a Francia Nagydíjon (Forrás: Twitter/Formula 1)