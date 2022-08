Amikor az olimpiai bajnok klasszis kullogott a lányok mögött

– Igen, ma is gyakran emlegetjük az ott eltöltött napokat. A szervezők többek között motorcsónakot sem tudtak biztosítani, de az akkori edzőnk, Csipes Ferenc nem esett kétségbe. Azon a nyáron különben is jó passzban volt. Kerített egy kajakot, ő is vízre szállt, s úgy vezényelte a tréninget. Igaz, hogy idővel már erősen fújtatott és le-lemaradt, a távolból hallottuk a vezényszavakat, de becsülettel végigcsinálta, s ez a húzás a hangulatunknak is mindenképpen jót tett – elevenítette fel a tizenhárom évvel ezelőtti világbajnokságot az érdeklődésünkre a háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriella, majd így folytatta:

– Kissé valóban cserkésztáborfílingje volt annak a világbajnokságnak, egyszerű volt a szervezés, mint egy válogatón, nem voltak nagy lelátók, nem is nyomasztott a világbajnoki hangulat. Azután persze, hogy ötszázon egyesben Kati és a négyes is nyert, illett nekünk is győznünk kettesben Danával. Örülök, hogy sikerült.

Ott szereztem az első világbajnoki aranyamat, Dartmouth éppen ezért mérföldkő a pályafutásomban, talán erősebben él bennem, mint a pekingi olimpia.

Kati természetesen az ugyancsak háromszoros olimpiai bajnok, s rekorderként 31-szeres világbajnok Kovács Katalin, aki Dartmouthban visszaült a trónra. A pekingi olimpiára ugyan címvédőként érkezett, de csalódásra csak negyedik lett. A sportemberi nagyságát éppen az bizonyítja, hogy azután sem tört össze, 2009-ben 500 és 1000 méteren egyesben, valamint a négyessel is győzött, s még évekig magasan ragyogott a csillaga a sportág egén.