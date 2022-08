Gulácsi Péterék a Real Madriddal is játszanak a Bajnokok Ligájában

A BL 2021–2022-es idénye legjobb edzőjének járó díjra a három legtöbb szavazatot Carlo Ancelotti (Real Madrid), Pep Guardiola (Manchester City) és Jürgen Klopp (Liverpool) kapta, a játékosoknál pedig azt lehetett tudni, hogy a Karim Benzema (Real Madrid), Thibaut Courtois (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City) hármasból kapja valaki az elismerést. Ahogy azt sejteni lehetett, a címvédő Real Madrid mestere, Carlo Ancelotti vehette át a díjat az edzőknél, a futballistáknál pedig játékosa, Karim Benzema kapta a legtöbb voksot. A hölgyeknél Sarina Wiegman, az Európa-bajnok angol válogatott kapitánya lett az év edzője, Alexia Putellas, a Barcelona futballistája pedig az év játékosaként mehetett fel a színpadra, tavaly után másodszor.

Miután a legendás olasz edző, Arrigo Sacchi átvette az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin különdíját, elkezdődött a sorolás. Azért, hogy az azonos országból származó párosított klubok külön napokon játsszanak, az UEFA két színnel megkülönböztette a csoportokat. Az A–D csoportokat a piros, az E–H csoportokat kék színnel jelölik. A sorsolás során ha a párosított csapatok közül az egyiket például egy piros színű csoportba sorsolják, a pár másik tagja – miután kisorsolták – a kék csoportok egyikébe kerül. Így néztek ki a párosítások:

Real Madrid – Barcelona

Eintracht Frankfurt – RB Leipzig

Manchester City – Liverpool

AC Milan – Napoli

Bayern München – Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain – Marseille

FC Porto – Benfica

Chelsea – Tottenham

Juventus – Internazionale

Atlético Madrid – Sevilla

Rangers FC – Celtic

Az is feltétel volt, hogy egy országból nem kerülhet két csapat ugyanabba a csoportba. A csapatokat rejtő golyókat a Manchester City legendája, Yaya Touré és Hamit Altintop, a 2010-es Puskás-díj győztese húzta ki. Az UEFA a csapatokat négy nyolcas kalapba sorolta, egy kissé bonyolult szisztéma alapján zajlott le a sorsolás és a játéknapok programjának a kialakítása. A lényeg az, hogy sorrendben először az első, majd a második, a harmadik, a legvégén pedig a negyedik kalapból húzták ki a klubok neveit. A sorsolás alapján eldőlt, hogy a Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominiket alkalmazó RB Leipzig a címvédő Real Madriddal, a Sahtarral és a Celtickel került egy négyesbe, az úgynevezett halálcsoport pedig a C lett, amelyben a Bayern München, a Barcelona és az Internazionale is harcol majd a továbbjutást jelentő helyekért.

A csoport: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers

B csoport: Porto, Atlético Madrid, Leverkusen, FC Bruges

C csoport: Bayern München, Barcelona, Internazionale, Viktoria Plzen

D csoport: Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting FC, Marseille

E csoport: AC Milan, Chelsea, Salzburg, Dinamo Zagreb

F csoport: Real Madrid, RB Leipzig, Sahtar Donyeck, Celtic

G csoport: Manchester City, Sevilla, Dortmund, Köbenhavn

H csoport: Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa

Borítókép: Gulácsi Péter és Willi Orbán ünnepel együtt egy lipcsei gólt (Fotó: Miguel Medina)