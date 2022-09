Életem meccse? Remélem, majd csak a döntőben!

– Továbbra is azt hangsúlyozom, hogy elindultunk egy úton – folytatta a mieink szövetségi kapitánya. – A védekezés a legfontosabb, bár kétségtelenül a győzelemhez támadásban szükség volt az extra megoldásokra. Most is tartom azt, amit az Európa-bajnokság előtt mondtam, hogy nem szabad a problémákat a szőnyeg alá söpörni. Centert kell képeznünk, újra meg kell tanulnunk hatékonyan blokkolni, folytatnunk kell a megkezdett munkát.

Varga Zsolt, mint mindig, ezúttal is komplex elemzést adott a mérkőzésről, a magyar vízilabdáról.

A meccs embere, a háromgólos Nagy Ádám sokkal tömörebben értékelt. Amikor megkérdeztem tőle, élete meccsét játszotta-e, így felelt: – Remélem, majd csak a döntőben.

Ez a beszéd, így legyen.

Borítókép: Nagy Ádám fogadja a társak gratulációját (Fotó: Mirkó István)