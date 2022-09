Nem kellenek a magyarok – kifakadt a kirúgott edző

Majd a gondokról beszélt. A nyáron több futballistát is meg akart szerezni, de különböző okok miatt nem sikerült. Amúgy is szűk volt a Mezőkövesd kerete, ráadásul többen megsérültek. Aztán a csapatnak szombat, kedd, péntek ritmusban kellett lejátszania három bajnokit.

– A Vasas ellen ikszeltünk, majd Felcsúton kikaptunk egy nullára, de nem érdemeltünk vereséget. Ezután következett a ZTE elleni bajnoki, amelyen például Andrej Lukicnak is játszania kellett, aki bár az előző két bajnokin végig a pályán volt, előtte két hónapig sérüléssel bajlódott, így a Zalaegerszeg elleni meccs­re már teljesen elkészült az erejével. De nem tudtunk mit tenni, be kellett tennünk a kezdőbe, mert egyszerűen elfogytunk és nem volt más… Kétségtelen, ötgólos vereségbe szaladtunk bele – igaz, gól nélküli állásnál tizenegyest hibáztunk –, ezután megijedt a vezetőség, hogy így kiesés lesz a vége. Akkor is elmondtam, jó úton járunk, de azoknak a futballistáknak, akik a nyáron érkeztek, idő kell, hogy tökéletes állapotba kerüljenek, hiszen előtte hónapokat hagytak ki.

Szóval nyugalomra intettem, és megnyugtattam mindenkit, nem lesz Mezőkövesden NB II-es csapat, mint ahogyan az én vezetésemmel egyetlen csapat sem esett még ki…

Mégis a váltás mellett döntött a vezetőség, el kellett fogadnom. A játékoskeretből többen sajnálatukat fejezték ki, hogy távozom, ez nyilván jólesett.

Megvan az új edző Debrecenben A 49 éves, pro licences szerb tréner, Szrdjan Blagojevics irányítja a továbbiakban a DVSC labdarúgócsapatát – közölte szikár hírként a klub honlapja. A szakember legutóbb, 2021. novemberétől 2022. szeptember 13-ig a kazah óriásklubnál, az FC Asztanánál dolgozott, a csapatot a második helyen adta át utódjának. Szrdjan Blagojevics korábban irányította a kazah Kaspiy és a szerb FK Indija együttesét is, jellemzően hosszabb ideig dolgozott egy-egy klubnál és jók a győzelmi mutatói is. A Loki új vezetőedzője már szerdán munkába állt.

Supka Attila ezután általánosságban beszélt a magyar edzők helyzetéről.

– Csak hangsúlyozni tudom, a magyar edzőkkel szemben egyszerűen nincs kellő türelem. Minket könnyebb kirúgni, hiszen közel sem keresünk annyit, mint egy-egy külföldi szakember. Nem azzal van a baj, ha elismert külföldi edző kerül a magyar labdarúgás vérkeringésébe, de olyan szakember nem jut eszembe Sztanyiszlav Csercseszovon, a Ferencváros vezetőedzőjén kívül, aki a határon túl is bizonyította kiemelkedő tudását. A többiek mit tesznek azért, hogy jobb legyen a magyar futball? Mi a hozzáadott érték? Mert anno például Csernai Páltól, a Bayern München vezetőedzőjétől bőven lehetett tanulni. Pedig ha az ember már sok mindent letett az asztalra – kétszeres magyar bajnok és egyszeres kupagyőztes vagyok –, az csak nem a véletlen műve – kesergett a hatvanéves tréner, megemlítve, hogy a Mezőkövesd az előző idényben az ő irányításával magabiztosan teljesítette a tervet, gyakorlatilag már négy fordulóval a vége előtt eldőlt, a hogy a csapat az élvonalban marad. Az új évadot, elismeri, nem kezdte jól az együttes, de úgy érzi, nagyon hamar elfogyott vele szemben a türelem.

Supka Attila noszatalgiával tekint vissza George F. Hemingwayre, a Honvéd korábbi tulajdonosára, pedig az amerikai születésű üzletember is szép számban fogyasztotta az edzőket.

– Lehet rá jót vagy rosszat mondani, az biztos, hogy nekem sohasem volt vele konfliktusom, jól kijöttünk egymással. Ezt bizonyítja, hogy háromszor is lehettem a Honvéd edzője és rendre sikeresek voltunk, kijutottunk a nemzetközi kupaporondra, megnyertük a Magyar Kupát. Pedig nem vetett fel minket a pénz, egyszerűen csak mindenki hagyta a másikat dolgozni. Volt idő és volt türelem. A legtöbbször ez a siker kulcsa – jegyezte meg az edző.

Supka Attilát az vigasztalhatja, hogy a türelmetlenség általános jelenség a magyar labdarúgásban, így előbb-utóbb megüresedik egy kispad, s jelöltként az ő neve is óhatatlanul felmerül majd.

Borítókép: Supka Attila hétfőn ünnepelte a hatvanadik születésnapját