Supka szerint a csapata rövid idő alatt kivégezte magát

Talán teljesen más irányt vett volna a mérkőzés, ha Dino Besirovic belövi a 26. percben a Mezőkövesdnek megítélt büntetőt. Ám nem tette, a házigazda pedig ezután elindult lefelé a lejtőn. Előbb Bobál Dávid a 34. percben rendkívül nehéz helyzetbe hozta a csapatát, a védő a vendégek térfelén szabálytalankodott Bojan Szankoviccsal szemben, amiért kiállította őt Erdős József játékvezető. Ezt követően nem bírta tartani a tempót a Zalaegerszeggel a hazai gárda. Az első félidőben még csak egy, a másodikban viszont négy gólt szereztek a vendégek, élükön a triplázó Eduvie Ikobával, és rendkívül simán, 5-0-ra behúzták a meccset.

Supka Attila szerint a kövesdiek magukat hibáztathatják a kínos eredményért.

– Azt gondolom, kicsit saját magunknak is köszönhetjük ezt a csúnya vereséget – kezdte értékelését az M4 Sportnak a hazaiak vezetőedzője. – A tizenegyest értékesíteni kell, utána pedig nem szabad ilyen szabálytalanságot elkövetni. Rövid idő alatt kivégeztük magunkat. Tudtuk előre, hogy ez egy nehéz mérkőzés lesz még tizenegy a tizenegy ellen is. A kiállítás után olyan gólokat kaptunk, amelyek nagyban befolyásolták a mérkőzést, nem koncentráltunk úgy, ahogy kellett volna. A szünetben azt kértük a játékosoktól, hogy próbáljanak meg fegyelmezettek maradni, hátul pedig legyenek kompaktak. Ez meg is volt, viszont a rögzített helyzeteknél nem úgy álltak oda, ahogy kellett volna, ezeknek köszönhetően pedig el tudta dönteni a mérkőzést a Zalaegerszeg.

Ricardo Moniz érthető módon jóval elégedettebb volt a maga csapatával.

– Volt, amikor a piros lap ellenünk szólt, most mellettünk, így szerencsénk is volt ma. Ikoba már nagyon türelmetlenül várta, hogy lehetőséget kapjon. Mondtam neki korábban, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor szükség lesz rá. Most három fantasztikus gólt lőtt, és a végén már mindenki őt próbálta fogni – dicsérte játékosát a ZTE trénere. – Nem gondolom, hogy ezek után pihennünk kellene. Remek sikert értünk el ma este, és építenünk kell erre.

NB I, 5. forduló

Péntek:

Mezőkövesd–Zalaegerszeg 0-5 (0-1), Városi Stadion, 1200 néző, jv.: Erdős. Gólszerző: Ikoba (40., 49., 70.), Gergényi (74.), Szalay Sz. (89.). Kiállítva: Bobál (35., Mezőkövesd)

Szombat:

Kecskeméti TE–Paksi FC 14.00 (tv: M4 Sport +)

Vasas FC–Puskás Akadémia FC 16.15 (tv: M4 Sport +)

Debreceni VSC–MOL Fehérvár FC 18.15 (tv: M4 Sport)

Vasárnap:

Kisvárda–Budapest Honvéd 14.45 (tv: M4 Sport +)

Újpest FC–Ferencvárosi TC 17.30 (tv: M4 Sport)