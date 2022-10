BL-sikerrecept: újonc edző, leselejtezett játékosok

– Büszkeséggel tölt el az elismerés, de az egész csapat sikere ez, hiszen a srácok kiválóan védekeztek – mondta a támadó, aki gólt és gólpasszt is jegyzett az összecsapáson. – Nem alakítottunk ki sok helyzetet, de meglőttük a gólokat, amelyekre szükségünk volt.

Az Atlético a hajrát szorossá tehette volna, ám a hetvenhatodik percben Antoine Griezmann büntetőből a keresztlécre bombázott. A Brugge így továbbra sem kapott még gólt az idei kiírásban, és a spanyolok edzője, Diego Simeone is a Liverpool által leselejtezett kapus, Simon Mignolet produkcióját méltatta a meccs után.

– A szurkolók már tavaly is hittek abban, hogy nagy eredményeket érhetünk el a Bajnokok Ligájában, de akkor még nem tudtuk megadni nekik azt, amire vágytak. Örülök, hogy most szereztünk nekik egy nagyszerű estét, és remélem, így teljesítünk a folytatásban is – adta ki a jelszót a további fordulókra Mignolet.