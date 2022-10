Katasztrofális magyar nap lett a hétfő a cselgáncs-világbajnokságon

A csütörtök óta zajló világbajnokságon válogatottunk hétfőig egyetlen értékelhető eredményt tudott felmutatni, vasárnap a férfi 81 kg-ban Ungvári Attila a hetedik helyen zárt. Ma a férfiaknál a 90 kg-ban Tóth Krisztián és Nerpel Gergely is tatamira lépett, a női 70 kg-ban pedig Gercsák Szabina mérette meg magát. A tokiói olimpián bronzérmes Tóth Krisztiánban nagyon bíztunk, az MTK 28 éves dzsúdósa súlycsoportjában a harmadik kiemelt volt. S reméltük, hogy folytatja a nagy sorozatát: eddig valamennyi felnőtt világbajnokságán – 2013 óta hét alkalommal – bekerült a legjobb nyolc közé; egy ezüst- és egy bronzérem emellett öt ötödik helyet könyvelhetett el. Most a 32 között a spanyol színekben versenyző, grúz származású Tristani Mosakhlishvilivel csapott össze, akit eddigi egyetlen találkozójukon legyőzött, áprilisban Antalyában. A 24 éves spanyol a világranglista 70. helyezettjeként kezdte a vb-t, és pályafutása során egy Európa-kupa-arany az eddigi legjobb eredménye. Most viszont legyőzte klasszisunkat. A bíró előbb lerántásért, majd szabálytalan fogásért és passzivitásért is figyelmeztette Tóth Krisztiánt, a harmadik intése pedig nyolc másodperccel a mérkőzésidő vége előtt már a leléptetését jelentette.

Nerpel Gergely a 64 között a dél-koreai Han Dzsu Jeoppal találkozott, az ifi Eb-harmadik magyar sokáig jól tartotta magát, de a hajrában ellenfele vazaarit érő akciót mutatott be rajta, és ezzel nyert. A női 70 kg-ban az Eb-bronzérmes Gercsák Szabina is nyeretlenül helyezetlenül zárt. A 64 között a szlovén Anka Pogacnikkal küzdött, akivel 1-1-re állt a mérlege. A harmadik meccsük első négy perce csak intéseket hozott, aztán az aranypontig tartó hosszabbításból 1:43 perc telt el, amikor a szintén Eb-harmadik ellenfél karfeszítést indított, amelyből nem volt menekvés Gercsák számára.

A katasztrofális hétfő után kedden válogatottunkból a 100 kilós Cirjenics Miklós és Vég Zsombor lép tatamira az üzbég fővárosban.

Borítókép: az olimpiai bronzérmes Tóth Krisztián már az első meccsén kiesett (Forrás: Judoinside.com/György Horváth)