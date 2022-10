„Ronaldo egy kicsit kövér volt” – Aubameyang a BL-rangadó előtt

Pierre-Emerick Aubameyang édesapja, Pierre 80-szoros gaboni válogatott védő volt, a Nice mellett szerepelt a Le Havre-ban és a Toulouse-ban is Franciaországban, ahol többek közt Mészöly Géza csapattársa is volt. A kis Pierre-Emerick bejáratos volt az öltözőbe, hamar eldöntötte, hogy ő is labdarúgó lesz, az első komolyabb klubja pedig már Olaszországban volt, 2007-ben csatlakozott az AC Milan utánpótlásához. Mint oly sok tehetség esetében, következett az olasz módi, a kölcsönadogatás. Négy év, négy különböző csapat, sorrendben Dijon, Lille, Monaco és Saint-Étienne. 2011-ben ez utóbbi 1,8 millió euróért megvette őt a Milantól, Aubameyang ott robbant be, a története pedig azóta ismert.

Most a milanos múltjáról árult el érdekes részleteket Aubameyang, aki azokban az időkben a legendás brazil csatárt, a kétszeres aranylabdás Ronaldót is figyelhette az edzéseken. – Mindig emlékezni fogok arra, amikor Carlo Ancelotti odament Ronaldóhoz és az erőnlétéről kérdezte. Ronaldo csak annyit mondott: „Mit akarsz tőlem, azt, hogy fussak, vagy azt hogy gólokat lőjek?” Ancelotti azt válaszolta, hogy a gólokat. A következő meccsen Ronaldo kettőt is lőtt. Csatárként ilyen erősnek kell lenned mentálisan.

Aubameyang szerint akkor még túl nagy falat volt neki a Milan első csapata. – Nagyon erős volt akkoriban a Milan, amelyben ott volt Ronaldo, Nesta, Maldini. Én meg túl fiatal voltam, ezért volt jó, hogy kölcsönben futballozhattam néhány évig. Nem pályáztam Ronaldo helyére. Egyszerűen csak próbáltam fejlődni, és annyit tanulni tőle, amennyi csak lehetséges volt. Csak egy kölyök voltam a nagy sztárok között. Az igazat megvallva akkoriban Ronaldo kicsit kövér volt, de még mindig ő volt a legjobb.

A 33 éves gaboni csatár most először léphet pályára a Milan ellen tétmeccsen, mivel klubja, a Chelsea szerdán az olasz bajnokot fogadja hazai pályán a Bajnokok Ligájában. Aubameyang a nyáron szerződött vissza Angliába a Barcelonától, korábbi német és angol gólkirályként neki kellene felvállalnia a góllövő szerepét a londoni klubban. Eddig négy meccsen egy találatot ért el a Chelsea-ben. Az angolok a csoportkör első két fordulójában mindössze egy pontot szereztek, így nagy szükségük lenne a Milan elleni győzelemre.

Borítókép: Pierre-Emerick Aubameyang (Fotó: Chelseafc.com)