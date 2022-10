Sok sérelemért törlesztett a Veszprém kézilabdacsapata a Szeged ellen

A férfikézilabda NB I rangadóján a Telekom Veszprém nagy elszántsággal fogadta a Pick Szegedet, mert a Bajnokok Ligájában hiába szerepel sokkal jobban évek óta és idén is, a nagy hazai riválisát Veszprémben legutóbb több mint másfél éve tudta legyőzni. Két vereség pedig különösen fájdalmas, mert ez két bajnoki cím elbukását jelentette.

A Tisza partján jelenleg komoly gondok vannak, s Bánhidi Bence a közelmúltban többek között arról beszélt, hogy a csapatnak csak a húsz százaléka van jóban Juan Carlos Pastor vezetőedzővel. Bár hozzátette, ez nem jelenti azt, hogy a többieknek rossz a viszonyuk a spanyol mesterrel, a klasszis beállós szavai így is elgondolkodtatóak.

Bánhidi sérülése miatt kihagyta a mai rangadót, s Mikler Roland sem állhatott be a kapuba. A 8. percben Rosta Miklóst túl szigorúan kiállították a játékvezetők, másik beállósuk elvesztése tetézte a szegediek gondjait, a Veszprém pedig, amely az elején 3-1-re elhúzott, állva hagyta ellenfelét: a 19. percben 11-3 állt az eredményjelzőn. Ez kényelmessé is tette a házigazdát, a Szeged feljött 15-10-re, s amikor ennél az állásnál a 29. percben a veszprémi Omar Jahja is piros lapot kapott, Mario Sostaric hétméterest dobhatott. Ám ezt Vladimir Cupara kivédte, még jött egy hazai gól, így félidőben 15-11 helyett 16-10 volt az állás. Fordulás után azonban a vendégek percei következtek, feljöttek 20-18-ra, majd a 46. percben 21-20-re, és labdájuk volt a döntetlenhez, de tíz perccel a végre előtt 25-21-re vezetett a Veszprém, s végül 31-26-ra meg is nyerte a rangadót. Ha az elbukott két bajnoki arany már nem is jön vissza, a Veszprém most sok sérelemért törlesztett.

A Telekom Veszprémben Mikita Vajlupov öt, Petar Nenadics, Andreas Nilsson és Gasper Marguc négy-négy gólt lőtt, Rodrigo Corrales tízszer védett. A Pick Szegedben Alexander Blonz hétszer, Miguel Martins és Mario Sostaric egyaránt hatszor talált be, Mirko Alilovic tizenkét lövést védett.

Fradi-siker gólcsúccsal a BL-ben

A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik fordulójában, az A csoportban a Ferencváros 46-27-re nyert a cseh Baník Most vendégeként. Ilyen sok gólt korábban soha nem szerzett BL-mérkőzésen az FTC, eddigi rekordját a görög Anagenniszi Artasz ellen érte el 1997 januárjában, amikor 42-16-ra győzött. Ma Klujber Katrin tizenegy, Andrea Lekics és Kovács Anett öt-öt góllal, Janurik Kinga tizennégy védéssel járult hozzá a sikerhez. A november 4-én kezdődő Európa-bajnokság miatt a BL-ben szünet következik, a három győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel álló FTC legközelebb december 4-én lép pályára, amikor a román CSM Bucuresti otthonába látogat.

Borítókép: Manuel Strlek két gólt szerzett a Szeged ellen (Fotó: MTI/Kovács Anikó)