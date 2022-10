Szombathelyen folytatódhat a sikersztori, világszínvonal Vasban

A Nemzetközi Tornaszövetség (FIG) 2022-es versenynaptárában négy világkupa (Cottbus, Doha, Kairó, Baku) és hat challenge világkupa (Várna, Eszék, Koper, Párizs, Szombathely, Mersin) kapott helyett, és kétségkívül sportdiplomáciai siker, hogy mi is benne vagyunk ebben a körben. S jövőre is benne leszünk

– A Nemzetközi Tornaszövetség technikai bizottsága pozitívan nyilatkozott az idei versenyről is, egyben eldőlt, hogy jövőre szintén lehetőségünk lesz megrendezni ezt a rangos világversenyt – mondta Magyar Zoltán, a Magyar Tornaszövetség elnöke. – Szombathelyen tornát szerető közönség kovácsolódott össze. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy most szép számú nézősereg gyűlt össze a versenyünkön. Tegyük hozzá, hogy a versenyünk is világszínvonalú. Olyan nemzetek küldtek tornászokat, akik eddig nem nagyon látogatták a magyar világkupákat. Láthattunk japánokat, amerikaiakat, ausztrálokat, természetesen a magyarok mellett – tette hozzá a Nemzet Sportolója.

A 2022-es szombathelyi torna challenge világkupát a magyar csapat Székely Zója (felemás korlát), Mészáros Krisztofer (nyújtó) révén két arannyal zárta. Ezüstérmes lett Mayer Gréta (talaj) és Balázs Krisztián (nyújtó), s Mayer két szeren még bronzérmet is szerzett, előbb ugrásban, majd gerendán lett harmadik.

A sportághoz kapcsolódik, hogy a hét végén akrobatikus tornában a magyar egységek négy érmet, egy ezüstöt és három bronzot szereztek az immár ötödik alkalommal megrendezett Budapesti Acro Cup viadalon (BIAC), amelyre idén is hatalmas érdeklődés mellett került sor a fővárosi Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban.

A kétnapos megméretésen 12 nemzet 27 egyesülete vett részt. Az első versenynapon a selejtezőket tartották, de a rendkívül magas részvételi arány miatt – mintegy 350 sportoló sportoló mérette meg magát – a kvalifikációs versenyek még vasárnap délelőtt is zajlottak. Vincze Gábor szakági vezető tájékoztatása alapján a mieink kilenc finálés helyet gyűjtöttek be az utánpótlás korúaknál. A női ifjúsági páros versenyben a BASE kettőse (Németh Luca, Kenyeres Zsófia) kombinált gyakorlatával a harmadik helyen zárt. A 13–19 éveseknél a női csoportoknál az FTC és az Akro-Art SE vegyes csapata (Vadász Heléna, Tőgyi Lujza, Dimeth Szonja Nikolett) szintén kombinált gyakorlattal lett ezüstérmes. A 12–18 évesek vegyes páros kategóriájában a Grassalkovich SE duója, Kőhler Csaba és Misnyovszki Mirtill a harmadik helyen végzett a kombinált gyakorlatával. Az ifjúsági vegyes párosoknál a BASE–TFSE közös duója, amelyet Márton Eszter és Müller Ronalin Khahoom alkotott, ugyancsak harmadik lett a kombinált gyakorlatával.

– Jelenleg a felkészülés elején vagyunk, a jövő évi Európa-bajnokság van a fókuszban, elég sok egységünk „szét lett szedve”, de így is nagyon szép eredményeink születtek. Az éremszerzéseink bravúrosak – nyilatkozta Vincze Gábor, az akrobatikus tornászok szakági vezetője.

Borítókép: Székely Zója aranyérmes lett felemás korláton (Fotó: MATSZ/Freschli József)