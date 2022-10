Szalayt lelkileg kicsit megviselte a hétfő, és még defektet is kapott

– Mindent megtettünk, hogy jó helyen érjünk célba, de volt két eltévedésünk, ami lelkileg egy kicsit megviselt, és a végén még egy defektet is kaptunk, úgyhogy lehetett volna ez sokkal jobb is – értékelt Szalay. – A pálya nagyon tetszett, volt sok gyors szakasz, amelyeken lehetett haladni, és akadtak dűnék is, nagy letörésekkel, na ott könnyen lehetett volna nagyot esni. A szakasz elején tudtunk előzgetni is, azt nagyon élveztem, a kocsi pedig remekül bírta a megpróbáltatásokat, pedig sok nagy kövön mentünk át.

A Szalay Dakar Team beszámolójában Bunkoczi László hozzátette, navigációs szempontból nem volt könnyű a nap, mert a nagy szél teljesen elfújta a nyomokat.

– Két eltévedésünk volt, mindkettővel körülbelül két-három percet veszítettünk – mondta Bunkoczi. – A szél teljesen elfújta a nyomokat, és az elsőnél abban a pillanatban, ahogy letértünk a helyes nyomról, már jöttek is szembe a többiek, úgyhogy hamar rájöttünk, nem jófelé megyünk. Másodszorra akkor tévedtünk, amikor kimentünk a dűnéből, ott sajnos egy kicsit többet keresgéltük a GPS-pontot, mire rájöttünk, hogy vissza kell fordulni. Összességében azonban nem panaszkodhatunk, jól éreztük magunkat az autóban.”

Ami az élmezőnyt illeti, míg vasárnap Sébastien Loeb járt pórul már a szakasz elején (a technika ördöge hátráltatta), addig hétfőn a katari Nasszer al-Attijah cserélt három defektes kereket, úgyhogy most a francia ralizseni áll jobban kettejük párharcában. Érdekesség, hogy az összetettben mindössze egyetlen pont van a két remek versenyző között a világbajnoki címért folyó csatában.

Marokkó ral, tereprali vb-futam, 2. szakasz, Tan Tan–Layoune (össztáv: 435 km, ebből szelektív szakasz: 316 km)

Autósok: 1. Sébastien Loeb, Fabian Lurquin (francia, belga, XTreme Buggy) 2:56:54, 2. Terranova, Haro (argentin, spanyol, XTreme Buggy) 10:15 perc hátrány, 3. Chicherit, Winocq (francia, GCK Buggy) 18:18 p h., …35. Szalay Balázs, Bunkoczi László (magyar, Opel Grandland X) 1:15:04 ó h., …41. Lónyai Pál, Somfai Mátyás (magyar, Can-Am) 1:29:12 ó h.

Az összetettben: 1. Loeb, Lurquin 6:57:20, 2. Terranova, Haro 4:20 p h., 3. Chicherit, Winocq 9:37 p h., …32. Szalay, Bunkoczi 2:08:45 ó h., …37. Lónyai, Somfai 2:43:55 ó h.

Borítókép: a marokkói terep komoly kihívást jelent a pilóták számára (Forrás: Szalay Dakar Team)