Életével fizetett egy öngólért a kolumbiai hátvéd + videó

Nem túlzás azt állítani, hogy az 1994-es egyesült államokbeli vb USA–Kolumbia (2-1) mérkőzése után történtek az egész világot és nemcsak a sportszerető közvéleményt megrázták, megrendítették.

Ennek a mérkőzésnek a 35. percében a kolumbiai csapat 27 esztendős hátvédje, Andrés Escobar egy a 11-es pont környékére kanyarodó labdába olyan szerencsétlenül ért bele, hogy az a becsúszó lábáról saját kapujába vágódott. Szerencsétlen öngól, számtalan ilyen esett már azelőtt és azt követően is a labdarúgópályákon, a világbajnokságokon is. A meccset a házigazda nyerte 2-1-re, majd négy nappal később Kolumbia – továbbra is Escobarral soraiban – hiába győzte le 2-0-ra Svájcot, csoportja utolsó helyén végzett, így kiesett a további küzdelmekből.

Az igazi rémálom már ezután következett, Medellínben, Kolumbia második legnépesebb városában. Néhány nappal a csapat hazaérkezése után Escobart egy bárban megtámadta a kolumbiai drogmaffia néhány tagja, majd egy dulakodást követően a bűnözők sofőrje hat lövést adott le a labdarúgóra, miközben annyit mondott neki:

Kösz a gólt!

A sportoló életét veszítette, a gyilkost pedig másnap elfogták, és később 43 év szabadságvesztésre ítélték, de végül 11 év letöltését követően szabadon engedték.

A borzalmas eset után sokan azt gondolták, hogy a gyilkos pusztán az öngól miatt ölte meg Escobart, de valószínűbb, hogy nem önszántából tette, hanem felbérelték olyan bűnözők, akik sok pénzt veszítettek azon, hogy Kolumbia nem érte el a nyolcaddöntőt a világbajnokságon.

Itt talál meg mindent, amit a katari vb-ről tudni érdemes: https://magyarnemzet.hu/futball-vb-2022

Borítókép: Andrés Escobar öngólja 1994-ben az USA–Kolumbia vb-meccsen (Forrás: Flickr)