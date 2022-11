Lejárt a határidő, a Ferrari kimaradhat a Formula–1-ből

A környezetvédelmi szempontok a Formula–1-ben is egyre hangsúlyosabban érvényesülnek. Ennek megfelelően 2026-tól olyan motorok hajthatják csak a versenyautókat, amelyek száz százalékig megújuló forrásból származnak, s az elektromos hajtás is mind nagyobb szerepet kap. Az is cél lesz továbbá, hogy az erőforrások között ne legyenek túl nagy különbségek, amivel azt az évtizedes problémát kívánják orvosolni, hogy ne legyen egyértelmű favoritja a világbajnokságnak.

A motorszállítóknak eredetileg 2022 októberéig kellett leadniuk a szándéknyilatkozatukat, ám a jelzett határidőig csupán az újonnan belépő Audi jelentkezett a Nemzetközi Automobil-szövetségnél (FIA) – írja az Origo. A dátumot egy hónappal meghosszabbították, azóta további két gyártó – az Alpine és a Red Bull Powertrains – nyújtotta be a pályázatát. Várhatóan a Mercedes lesz a negyedik, sajtóhírek szerint a német autógyár jövő hét elején nyújtja be nevezését.

A határidőt most újabb egy hónappal meghosszabbították – értesült a RacingNews365., ami lehetőséget kínál a Ferrarinak, amely eddig nem jelentkezett.

Nyilván a FIA-nak sem érdeke, hogy néhány napos csúszás miatt kizárja a legnépszerűbb márkát a sorozatból: az 1950-es kezdetektől a Ferrari az egyetlen csapat, amely mindegyik idényben rész vett.

A FIA összesen hét márka jelentkezését fogadja, tehát a kontingens még a Ferrarival sem telne be. A várakozások szerint a maradék három helyre a Ferrari mellett a Honda és a Porsche az esélyes, igaz, a japán gyártó legfeljebb a Red Bull-lal történő együttműködéssel tér vissza a sportágba.

A források szerint az a Ferrari késlekedésének az oka, hogy néhány meglévő motorszállítóval szövetkezve ellenzett bizonyos sport- és technikai korlátozásokat és még mindig vannak problémái bizonyos záradékokkal.

Borítókép: A Ferrari vonakodik eleget tenni az új szabályoknak (Fotó: Kurucz Árpád)