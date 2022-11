Tizenegyespárbajjal kezdődhetnek a következő vb meccsei

Azt már korábban ismertette a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA), hogy a következő, a 2026-ban Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezendő világbajnokságot érintő egyik legnagyobb változtatás az lesz, hogy 32-ről 48-ra bővítik a részt vevő válogatottak számát. Ezzel egyetemben az eredeti tervek szerint a csoportokat négyről három csapatra csökkentenék, de mivel – ahogy ezt cikkében a Nemzeti Sport is megjegyzi – ez a megoldás olykor furcsa szituációkat idézne elő, még az is előfordulhat, hogy maradnak a jelenlegi formátumnál, vagyis legközelebb is négy országot sorsolhatnak össze.

A The Athletic arról számolt be, hogy az említettek mellett további újításokkal is készülhet a FIFA, amelyek közül néhány egészen meghökkentő. Úgy tűnik, a labdarúgás első emberei nem szeretnének a világbajnokságokon több döntetlent látni, ezért ha ikszre végződne egy mérkőzés, hosszabbítás nélkül, tizenegyespárbajra kerülne sor már a csoportkörben is, amiért a győztesnek egy extra pont járna. Az is felmerült, hogy a büntetőket már a találkozók előtt letudnák a felek.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség egyelőre nem reagált az értesülésekre.