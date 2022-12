A magyar válogatott csapatkapitánya próbál túllendülni a kudarcon

A román alakulat elleni sikerből Schatzl Nadine öt góllal vette ki a részét, a szélső a találkozó végén a NSO TV-nek nyilatkozott, többek között arról is, hogyan élte meg azt, hogy a válogatott csapatkapitányaként nem került be a novemberi Európa-bajnokságon részt vevő keretbe.

– Hazudnék, ha azt mondanám, jólesett. De előrenéztem, amiben a családom, a baratáim sokat segítettek. Nagyon nem szeretnék már ezzel foglalkozni, arra koncentrálok, ami most van, a többi dolgot a hátam mögött hagytam – mondta a Schatzl Nadine. A tapasztalt játékos beszélt klubedzőjéről, a szezon végén távozó Ambros Martínról, és arról is, hogy vajon Raphaelle Tervel, a csapat a meccsre és a BL-re benevezett másodedzője vajon tudott volna-e segíteni a csapatnak a pályán, illetve az is kiderül, hogy Schatzl mit vár a jövő heti bukaresti visszavágón.

A teljes interjút ITT lehet megnézni.

Borítókép: Schatzl már nem akar a múlttal foglalkozni (Fotó: MTI)