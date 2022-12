Új mérföldkőhöz ér ma a labdarúgás, a FIFA történelmet ír

– Nem azért vannak itt, mert nők, hanem azért, mert FIFA-játékvezetők, és minden mérkőzésre készen állnak – mondta Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői bizottságának vezetője még a torna előtt.

Nem állíthatjuk, hogy Stéphanie Frappart könnyű meccset kapott volna, az E csoportban ugyanis még mind négy csapatnak van esélye a továbbjutásra. A legjobb helyzetben a négyest négy ponttal vezető spanyolok állnak, akiknek már egy döntetlen is elég a japánok ellen, sőt egy vereség is belefér abban az esetben, ha a németek nem hozzák be rajtuk gólkülönbségüket, amely jelenleg nyolc találattal jobb. Több találgatás is megjelent arról, hogy Spanyolország érdeke egy minimális vereség, mert azzal gyakorlatilag kiejtenék a németeket, ráadásul a kieséses szakaszban a könnyebbnek tűnő ágra is kerülne, ám aligha hihető, hogy Luis Enrique együttese erre spekulálva futballozna.