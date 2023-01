A győzelemért támadott, de bután kikapott a magyar bajnok a BL-ben

A győriekkel kapcsolatban a héten több hír is megjelent, az első az volt, hogy a klub bejelentette, Győri-Lukács Viktória 2026-ig meghosszabbította a szerződését. Az pedig szombaton látott napvilágot, hogy egy norvég lap szerint az ETO nyáron kivásárolhatja szerződéséből a Viborg 26 éves norvég válogatott jobbszélsőjét, Emilie Hovdent.

Visszatérve a Metz elleni mérkőzésre, eleinte úgy tűnt, a magyar csapat remekel majd, Ana Gros két góljával elhúzott, ám ez a lendület hamar megtört. A franciák előbb 4-2-re fordítottak úgy, hogy a győri kapus, Sandra Toft háromszor is nagyszerűen védett, majd mire feleszméltünk, a hazai csapat már 8-4-re vezetett. Ennek több oka is volt: nem állt össze a védekezés, a szélekre kijátszott akciók eredménytelenül végződtek, és Ana Grosnak nem akadt partnere a góllövésben, a 19. percig csak ő talált az ellenfél kapujába. Akkor Linn Blohm csatlakozott hozzá, a kapuban Toft újra parádézott, és az ETO szép lassan felzárkózott, Nze Minko a 26. percben ki is egyenlített 11-11-nél.

Ana Gros világklasszis teljesítményt nyújtott Fotó: Csapó Balázs

A második félidő 13-13-ról folytatódott, és egy ideig felváltva estek a gólok. A 37. perctől a Győr egymás után háromszor is eladta a labdát, amit a franciák ki is használtak, Almeida de Paula vezérletével elhúztak 18-15-re. A brazil játékos nyártól az ETO mezében virgonckodhat majd, most a jövőbeli csapattársai nemigen boldogultak vele. Éppen a félidő felénél sikerült újra egyenlíteni 20-20-nál Fodor Csenge góljával, ám megint jöttek az eladott labdák, és két perccel később már 23-20-at mutatott az eredményjelző.

Szívósan küzdött a Győr, de sajnos sok hibával játszott, különösen támadásban. Ennek ellenére 24-24-nél megint utolérte a hazai csapatot, és az utolsó hét percre maradt a döntés. Óriási harc dúlt a pályán, és Ana Gros hosszú idő után vezetéshez juttatta az ETO-t három és fél perccel a vége előtt. Hatadou Saku remekül védett a Metz kapujában, nélküle akár meg is léphetett volna a magyar bajnok, így viszont maradt az izgalmas hajrá. Negyven másodperc volt hátra, amikor a franciák hetesből egyenlítettek, és Győr a győzelemért támadhatott. Stine Oftedal azonban eladta a labdát, a hazai csapat indított, Valentini pedig belőtte – 29-28-ra nyert a Metz. Igazi dráma történt, a magyar csapat ajándékba adta a győzelmet az ellenfelének.

A francia együttesnek így 21 pontja van, az ETO-nak 18, és mögötte az Esbjerg és a Rapid Bucuresti is 16-16 ponttal áll. Ők vasárnap játszanak, és akkor derül majd ki, hogy miként fest a tabella az utolsó három forduló előtt. A mezőny legeredményesebb játékosa a győri Ana Gros lett tíz góllal, igazán nem rajta múlott a siker.

Borítókép: Minden lövésért meg kellett harcolniuk a győrieknek a Metz otthonában (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)