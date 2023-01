A tavalyi megbicsaklás után idén betörne a legjobbak közé a DVTK

Az előző idény felénél a Diósgyőr állt az NB II tabellájának élén, de végül a Vasas és a Kecskemét is megelőzte a DVTK-t, amely a harmadik helye értelmében az új szezont is a másodosztályban kezdte meg. Eddig a most zajló évadban is hasonló a forgatókönyv (a listavezető piros-fehérek négypontos előnnyel bírnak a második Pécs előtt), de Sántha Gergely reméli, hogy a végkimenetel ezúttal más lesz, és a Diósgyőr feljut a legjobbak közé. A klubelnök szerint az eddig mutatott játék és a csapategység bizakodásra ad okot.

Sántha hozzátette, ha valóra válik, amit szeretnének, akkor sem fognak hátradőlni a székükben, hanem tovább dolgoznak a többi szakosztály sikereiért is.

– Amikor a munkatársaimmal beszélgetünk erről, újra és újra rádöbbenünk, hogy maximalisták vagyunk. Lehet, hogy magunkat – már elnézést a kifejezésért – szívatjuk ezzel, de az, hogy teljes legyen a kép, nálunk nem létezik, mindig mindenen lehet tovább fejleszteni. Az viszont igaz, hogy sokkal szebb lenne a kép, ha a futballcsapat visszatérne az NB I-be. Úgy gondolom, a hagyománya, a szurkolói bázisa, az infra­struktúrája és a klub nagysága miatt helye van az élvonalban. Idővel szeretnénk elérni, hogy azok a diósgyőri szakosztályok, amelyek jelentős múlttal dicsekedhetnek, egytől egyig az első osztályban szerepeljenek – és lehetőség szerint a mezőny első felében – fedte fel a klubelnök.

Sántha a Nemzeti Sportnak adott interjúban azt is elárulta, a klub kötelékébe Magyarországon több mint kétezer-ötszáz sportoló tartozik, és a Felvidéken is van egy bázisuk. De a DVTK nemcsak a sportra helyezi a hangsúlyt, más programokon keresztül is részt vesznek a régió építésében.

– A DVTK már több mint egyszerű futballklub! Örömmel tapasztalom, hogy ezt a gondolkodásmódot egyre többen veszik át a klubban, illetve a környezetében – fogalmazott. – Tudni érdemes, hogy azok az egységeink, amelyek Magyarországon működnek, kétezer-ötszáznál is több sportolót fognak össze, és ott van ugyebár a kelet-szlovákiai bázisunk: Kassán hozzávetőlegesen négyszáz futballistánk van. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy aki bármilyen formában kötődik a Diósgyőrhöz, úgy érezze, jó ide tartozni. Én mindenesetre úgy vélem, ami ebben a régióban ma az egyik legjobb – az a DVTK. Ezért is figyelünk arra, hogy ne csak a sportban, hanem egyéb területeken is az élen járjunk. Említhetem akár a miskolci középiskolákkal közös ösztöndíjprogramunkat, akár a különböző jótékonysági akciókban, illetve egyéb, a város szempontjából fontos kulturális események szervezésében való részvételünket. Amikor elkezdtük a munkát, eleinte egyedül éreztük magunkat ezen a téren, ám tekintettel arra, hogy ez olyan terület, amelyen aktívan dolgoztunk, idővel egyre többen csatlakoztak hozzánk. Fontos, hogy ezt a mentalitást sokan képviseljék, hogy akinek lehetősége van támogatni ezt a várost, ezt a régiót, tegye is meg – jelentette ki Sántha Gergely.

A teljes interjút, amelyben Sántha a férfi jégkorongozók és a női kosárlabdázók sikereiről is beszélt, a Nemzeti Sport honlapján tekinthetik meg.

Borítókép: Sántha Gergely, a DVTK elnöke (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)