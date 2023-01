Klopp a csapatot dicsérte, amely annyira alulteljesít, mint az övé

Ugyanakkor én most is sok jó megmozdulást látok a meccseiken, szóval most nem azt gondolva ülök itt, hogy köszönöm, Istenem, hogy a Chelsea ellen játszunk, hiszen még nagyobb problémákkal küzd, mint mi. Nem, tudom, valójában mennyire jók, úgyhogy nehéz meccs vár ránk – magyarázta Klopp.