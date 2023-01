A Bayern edzője is dicsérte, pedig Szoboszlai nem gólpasszt akart adni

– Kapura akartam fejelni a labdát, mert tudtam, ha nem is megy be, valaki még beleérhet, ahogy az meg is történt, nem érdekel, ki szerzi a gólt, a lényeg, hogy sikerült egyenlíteni – nyilatkozta Szoboszlai Dominik a lipcseiek egyenlítő góljáról őszintén az 1-1-re végződött RB Leipzig–Bayern München rangadó után a mérkőzést közvetítő Arena 4 csatornának.

A statisztikában ettől ez persze még gólpassznak számít, ami már a nyolcadik a magyar válogatott játékostól a Bundesligában a 2022–23 as idényben. Szoboszlai a meccs egészét a következőképpen értékelte:

– Az első félidőt szeretném elfelejteni. Nem lehet így kijönni egy meccsre, ahogy azt én és a csapat is tette, de van ilyen, amikor nem úgy sikerül a játék, ahogy eltervezzük. A második félidőben változtatni tudtunk, a csapat pontot szerzett.

Szoboszlai hozzátette, ebből a meccsből is tanulni kell, valamint utalt rá, hogy a bajnokság hajrájában még lesz egy meccsük a Bayern ellen, amely mögött jelenleg hat pont a hátrányuk. Az RB Leipzig a jövő héten két mérkőzést is játszik, a Schalke és a Stuttgart a két ellenfél.

A Bayern vezetőedzője, a korábban Lipcsében dolgozó Julian Nagelsmann dicsérte Szoboszlait és Willi Orbánt a csatorna kérdésére.

– Willi Orbán évek óta bizonyítja, hogy nagyszerű védő, Szoboszlai Dominik pedig a befejezéseknél remekel, nagyon jól passzol a játékához a Bundesliga.

Nagelsmann elismerte, a Lipcse rászolgált a döntetlenre.

– A jövőben még pontosabban kell játszanunk, jobban kell járatnunk a labdát a középpályán, hogy kontrollálni tudjuk a mérkőzést. Az első félidőben a gólunk után megvolt a lehetőségünk, hogy növeljük az előnyünket, majd a második félidőben egy labdavesztés után kaptunk egy gólt és elveszítettük a kontrollt a mérkőzés fölött, a Leipzig megérdemelten szerzett pontot – összegzett a bajorok szakvezetője, amihez a Kickernek nyilatkozva hozzátette, mindkét csapat kissé vadul játszott, s nem volt elégedett a Bayern helyzetkihasználásával.

Marco Rose is elismerte, helyenként durva volt a találkozó.

– Túl tisztátalanok voltunk az első félidőben. A másodikban feljavultunk, akár meg is nyerhettük volna a mérkőzést. Két hónap szünet után természetes, hogy nincs meg a megfelelő ritmus. A döntetlen összességében rendben van – mondta az RB Leipzig vezetőedzője.

Bundesliga, 16. forduló: Péntek:

RB Leipzig–Bayern München 1-1 Szombat:

Frankfurt–Schalke 15.30

Union Berlin–Hoffenheim 15.30

Stuttgart–Mainz 15.30

Bochum–Hertha 15.30

Wolfsburg–Freiburg 15.30

Köln–Werder Bremen 18.30 Vasárnap:

Dortmund–Augsburg 15.30

Mönchengladbach–Leverkusen 17.30 Az élcsoport: 1. Bayern 35 pont, 2. Freiburg 30, 3. RB Leipzig 29.

Borítókép: Szoboszlai Dominik fejjátéka is egyre veszélyesebb (Fotó: MTI/AP/Matthias Schrader)