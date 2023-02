Dzsudzsák váratlan vallomást tett a jubileuma előtt

A középpályás szerint a remek tavaszi teljesítményének köszönhetően sok néző látogat ki a délutáni meccsre. – Nagyon jó érzés azzal szembesülni, hogy ilyen sokan és ennyire izgatottan várják ezt az összecsapást. Ráadásul minden nagyképűség nélkül mondhatom, a nagy érdeklődés nem kizárólag a Ferencváros vendégjátéka miatt van, hanem a csapatunk a teljesítményével érte el, hogy kíváncsiak ránk a szurkolók – mondta a tapasztalt labdarúgó.

A középpályás örül, hogy rengeteg néző előtt futballozhat a századik NB I-es meccsén Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Dzsudzsák szerint a tavasszal eddig négy meccsen tíz pontot szerző DVSC sikereiben nagy részt vállal az edző, Szrdjan Blagojevics. – Amint lenni szokott: kétkedve, legyintgetve fogadták őt is, hallottam, mekkora butaságot követ el a DVSC, hiszen ez az ember legfeljebb egy évet dolgozott a korábbi klubjainál, nem is tudjuk, ki ő… Az első nap elmondta, mit szeretne látni, mik az elképzelései, hangsúlyozta, hogy őt nem érdekli az ellenfél, mindig azt a játékot akarja viszontlátni, amit ő elképzel, amit ő gyakoroltat velünk – és szerintem nagyon fontos, hogy most is ugyanazt mondja, amit az első nap. A mi felfogásunkhoz talán közelebb áll, ha jókedv uralkodik az edzéseken, viccelődünk, sokat nevetünk. Ő nem ez a típus, ritkán látjuk mosolyogni, a múltkor már rá kellett szólni egy győzelem után: tessék már örülni! Nagyon alapos a munkájában, igyekszik a legaprólékosabban felkészülni, mindenre odafigyelni, és nem gondolja, hogy egy győzelem után már minden rendben van, mint ahogyan egy vereség sem tragédia, ha a hozzáállás megfelelő. Őszinte mindenkivel, nincs mellébeszélés, egyszerűek, tiszták a játékszabályok, így mindenki pontosan tudja, mi a feladata, és azt is, hogy ha nem megfelelően látja el, nem marad el a számonkérés. Volt szerencsém sok híres edzővel dolgozni pályafutásom során, és nem szeretnék sorrendet felállítani, de Szrdjan Blagojevics nagyon előkelő helyen van a rangsoromban – nyilatkozta a játékos az edzőjéről.

A DVSC–Ferencváros mérkőzés ma 16.30-kor kezdődik, a találkozót élőben közvetíti az M4 Sport.