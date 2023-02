Hét DEAC-grácia a futsal-válogatottban

Már csak azért sem csodálkozhatunk a debreceni túlsúlyon, hiszen az egyetemi csapat magasan vezet a magyar elsőosztályú bajnokságban. Kik szerepelnek a csapatok történetében ilyen nagy számmal a válogatott keretben? Torma Lilla, Fülöp Diana, Gajzágó Flóra, Horváth Viktória, Krascsenics Csilla, Tóth Nóra és Üveges Katalin. Heten vannak, de nem Téba, hanem Ukrajna ellen, hiszen az első mérkőzést a tavalyi harmadik ukránok ellen játsszák. Az akkori, Portugáliában vívott Eb-döntőn minimális, 2-1-es vereséget szenvedtek tőlük. Tegyük hozzá, hogy a döntőben – akár az ideiben – a magyarok elleni mindegyik csapat profi játékosokból állt, egyedül a mieink amatőrök, azaz nem a futsalból élnek.

A DEAC-nál folyó szisztematikus sportágfejlesztés során alakult meg a futsal szakosztály is, amely már több éve a legjobb a női csapat az NB I-ben. Most is magasan vezeti a mezőnyt a tabellán. Quirico Vivien három éve a trénerük, előbb Hajdúböszörményben edzősködött, majd átment a DEAC-hoz. Munkájának minőségét jelzi, hogy 2021-ben ő lett a magyar női válogatott pályaedzője is Frank Tamás szövetségi kapitány mellett. Elmondta, hogy „lányainak” a fele a Debreceni Egyetemen tanul. Mindnyájan nagyon lelkiismeretesen, ahogyan edzenek és játszanak is. Február 8-án és 9-én vívták utolsó felkészülési meccseiket Szlovénia ellen. (Zalaegerszegen 2-0-ra győztek, Ljutomerben 2-2-es döntetlen született.) A négy magyar gól közül hármat debreceniek - Horváth Viktória (kettőt) és Üveges Katalin – lőttek. Beteljesültek Frank Tamásnak a mérkőzések előtti szavai, aki így fogalmazott:

– Legutóbb októberben játszottak együtt a lányok, de bízom benne, hogy gyorsan sikerül felvenniük a nemzetközi mérkőzések ritmusát és két jó meccset vívnak a lányok. Jól sikerültek az utolsó edzőmeccsek, még van idő a hibák javítására, a játék csiszolására, amelyek például a pontvesztést is okozták.

Borítókép: Magyar gólöröm a Szlovénia ellen meccsen (Fotó: Facebook)