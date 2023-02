Leminősítették az izraelieket, de májusban visszajönnek Magyarországra

A Tour de Hongrie újkori fejlődéstörténete nagyban összefonódott az Israel–Premier Tech szintlépéseivel. 2016-ban a még 2.2-es UCI-kategóriájú versenyen a Cycling Academy kontinentális csapatának versenyzőjeként győzött nálunk az észt Mihkel Räim. Az izraeli székhelyű együttes két szakaszt is nyert Räim és az amerikai Chris Butler révén, Daniel Tureknek köszönhetően övék lett az összetett harmadik helye is, ráadásul a csapatok összevetésében az első helyen zártak. Három évvel később, 2019-ben már ProTeamként tért vissza a 2.1-es versenyre az Israel Cycling Academy, amely ezúttal is dominálta a viadalt. A lett Krists Neilands egy jól ütemezett támadással, kereken egyperces előnnyel diadalmaskodott a Bükk emelkedőit felsorakoztató Balassagyarmat–Miskolc etapon, majd a Kékestetőn sem lehetett megállítani. Bár a két magyar tehetség, Dina Márton és Valter Attila a célig üldözte, a lett kitartott, és az etap mellett az összetettet is megnyerte. Neilands emellett a prológon második lett, illetve a hegyi trikót is hazavihette.

Krists Neilands itt a 2019-es szakaszgyőzelmet ünnepli Miskolcon (Forrás: Tourdehongrie.hu)

2020-ban már WorldTeamként érkezett hazánkba az Israel Start-Up Nation – ez volt az első olyan év a verseny történetében, amely során a legmagasabb osztályból is képviseltették magukat a csapatok. A kék-fehérek hazai versenyzője, Itamar Einhorn a sprintekben vetette észre magát: hatodik hely Esztergomban, ötödik Hajdúszoboszlón, hatodik Nyíregyházán. A végelszámolásnál két versenyzőt is adott a klub a legjobb tízbe: a svájci Matteo Badilatti a negyedik, a kanadai James Piccoli a tizedik helyen ért fel a Kékestető csúcsára.

A sprintbefutókon erős volt az Israel–Premier Tech

2021-ben már egy francia sprinter, Rudy Barbier hozta a csapatnak a jobbnál jobb eredményeket: negyedik hely a kaposvári nyitónapon, hatodik a nagykanizsai sprintben, majd nyolcadik a fővárosban. Az összetettben még ennél is közelebb került a harmadik elsőségéhez az Israel: Ben Hermanst csak Damien Howson (Team BikeExchange) tudta megelőzni a Kékesen. Barbier 2022-re tovább erősítette formáját: a verseny történetének legerősebb sprintermezőnyében minden etapon az első négyben zárt! Legközelebb Hajdúszoboszlón és Nyíregyházán járt a győzelemhez, ám a Quick-Step holland klasszisa, Fabio Jakobsen mindkétszer gyorsabbnak bizonyult nála. A csapat ezúttal is két versenyzőt adott az összetett első tíz helyezettje közé: a Vueltán is hasonló eredménnyel rendelkező Carl Fredrik Hagen ötödik, a visszatérő Krists Neilands hetedik lett.

Ami a 2023-as Tour de Hongrie-t illeti, az Israel már be is jelentette számunkra előzetes rajtlistáját. A névsorból ki kell emelnünk a frissen igazolt Jens Reynders nevét: a belga fiatal aktív versenyzésének köszönhetően tavaly, még a Sport Vlaanderen színeiben magára ölthette a Tour de Hongrie sárga trikóját. Mellette helyet kapott a felsorolásban két sprinter, Itamar Einhorn és Taj Jones is – mindketten rendelkeznek már Tour de Hongrie-tapasztalattal és top tízes helyezésekkel. A hegyekben az ausztrál ígéret, Sebastian Berwick lehet a kapitány. A névsort két fiatal, az olasz Marco Frigo és a venezuelai Francisco Penuela teszik teljessé.

Chris Froome igazi legenda a kerékpársportban

Bár az Israel–Premier Tech 2023-ra elveszítette WorldTeam státusát, a legfontosabb WorldTour versenyeken így is rendszeres szereplő lesz. A „leminősítés” azért történt, mert a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) szabályai szerint az elmúlt három év során nem gyűjtött elég világranglista pontot, így kiesett a legmagasabb osztályból, az elitbe tartozó 18 csapat közül. Így most a ProTeam besorolású csapatok közül kellene visszakapaszkodni. A keret összetételét a tapasztalt, korábban világsztár státust betöltő rutinos versenyzők és a tehetséges fiatalok elegye alkotja.

Chris Froome gets his hard training ride at 267km Melbourne to Warrnambool #cyclingnews #cycling #cyclinglife https://t.co/lmMLBHdoM9 — Cycling News (@CyclingNewsOnly) February 4, 2023

Előbbiek közé tartozik a négyszeres Tour de France-győztes Chris Froome (37 éves), a Lombardiát és Liége–Bastogne–Liége-t nyerő, olimpiai ezüstérmes Jakob Fuglsang (37), a vb-bronzérmes Michael Woods (36), a kétszeres Giro d’Italia pontversenygyőztes, Giacomo Nizzolo (34) és a Fléche Wallone friss bajnoka, Dylan Theuns (30) is. A fiatalok köréből mindenképp ki kell emelnünk a már említett Jonest (20), a WorldTour versenyeken is kiemelkedő sprinteredményekkel rendelkező, nem csak nevében erős, új-zélandi Corbin Strongot (22), illetve az amerikaiak mindössze húszéves reménységét, Matthew Riccitellót.

A 44. Tour de Hongrie-ra május 10. és 14. között kerül sor, várhatóan 22 csapat részvételével. A korábban bejelentett csapatok között négy WorldTeam található: Team Jayco AlUla (ausztrál), BORA–hansgrohe (német), Team DSM (holland), Alpecin–Deceuninck (belga).

Borítókép: az Israel–Premier Tech kék meze idén is feltűnik a magyar utakon is (Forrás: Twitter/Israel–Premier Tech/Israel Cycling Academy)