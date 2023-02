Magyar tűzpárbaj volt pénteken az indonéz fővárosban

Az alapversenyben Péni István 588 kört teljesített, és az első helyen kvalifikálta magát a nyolcas döntőbe, Pekler Zalán pedig 586 körrel másodikként. A fináléban is nagyszerűen lőttek, de itt megfordult a sorrend közöttük: Pekler Zalán 408.5 körrel zárt az élen, Péni István 405.1 körrel végzett a második helyen, de így ők ketten lőhettek az aranyéremért az alapesetben 16 pontig tartó párharcban. Fölényüket mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy a harmadik lengyel Maciej Kowalewicz 402 körrel fejezte be a versenyt.

Pekler Zalán arany-, Péni István ezüstérmes lett. Forrás: Facebook/Hungarian Shooting Federation

Az aranymérkőzésen a két magyar csatájában Pekler Zalán kezdett jobban, de 2-0, 4-2 és 6-4 után is egyenlített Péni István, sőt 10-6-ra is elhúzott. Ekkor azonban újabb fordulat következett, mert Pekler Zalán nemcsak beérte Pénit, de fordított, 14-10-es előnye után pedig már nem engedte ki a kezéből a győzelmet. Pekler Zalán végül 17-11-re győzött Péni István ellen.

Ezzel megszületett a magyar küldöttség harmadik és negyedik érme, hiszen korábban Mészáros Eszter 10 méter légpuska egyéniben győzött, valamint a Mészáros Eszter, Péni István kettős is első lett a 10 méter légpuska vegyes csapat versenyszámban. A mini magyar küldöttség jelenleg három arany- és egy ezüstéremmel vezeti az éremtáblázatot.

Pekler Zalán remekül kezdte az évet

– Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megnyernem karrierem első világkupa-aranyérmét, eddig ugyanis csak ezüstérmeim voltak – nyilatkozta Pekler Zalán a Magyar Sportlövők Szövetsége hírlevelében. – Nagyon nehéz körülmények között kellett versenyeznünk, harminc fokban, erős széllökések mellett. Azonban a külső körülményeket sikerült kizárnom, és valószínűleg ez segíthetett a mostani sikerben. Örülök, hogy a 2023-as év egy ilyen szép sikerrel kezdődött számomra, és már nagyon várom az év további megmérettetéseit. Az pedig külön nagy öröm, hogy az aranymeccset Péni István ellen lőhettem, vagyis kettős magyar siker született.

Péni István a következőket mondta:

– Örülök, hogy az aranyérem mellé egy ezüstöt is sikerült nyernem, ráadásul a harmadik számomban sem volt messze az érem. Tegnap nehéz körülmények között egy nagyon jó eredménnyel sikerült elsőként kvalifikálnom magam 50 méteren a döntőbe, ma meg külön öröm volt, hogy Zalánnal maradtunk állva a végéig. Azért utaztunk Dzsakartába, hogy értékes olimpiai és világranglista-pontokat gyűjtsünk, ezt úgy gondolom, sikerült teljesíteni, így elégedetten utazom haza. Azaz nem is haza, hanem egyből Németországba megyek, ahol a Bundesliga döntőjében fogok versenyezni már holnap. Fárasztó lesz, de számít rám a csapat, és jó esélyünk van akár a győzelemre is.

Borítókép: Pekler Zalán remekül célzott (Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi)