Mészáros Eszter mérges lett, majd megnyerte az indonéziai világkupát

Mészáros Eszter fantasztikusan lőtt az év első vk-viadalán, az alapversenyt 632 körös teljesítménnyel megnyerte a 10 méteres számban, a nyolcas döntőben pedig a lengyel Aneta Stankiewiczcsel holtversenyben 260.8 körös teljesítménnyel az élen zárt. A szabályok értelmében az első két helyezett 16 pontig tartó aranymérkőzésen dönti el az első és a második hely sorsát. Az egész nap folyamán szenzációsan versenyző Mészáros Eszter 16-10-re bizonyult jobbnak lengyel ellenfelénél, és így aranyérmes lett.

– Az alapversenynek nagyon örültem, úgy érzem, elég jól megdolgoztam az eredményért, és ezek után nagy reményekkel indultam a döntőben. A finálé eleje kissé döcögősen ment, de éreztem, hogy bennem van a jó eredmény. Kicsit mérges is voltam magamra, hogy az utóbbi időben nem úgy sikerültek a döntők, mint szerettem volna, és az alapverseny után úgy éreztem, hogy illene megnyernem a finálét is. Amikor rosszul kezdek egy döntőt, sokszor könnyebb feljönni, mert úgy érzem, nincs más irány, csak előre, és ez most is így történt. Izgalmas döntő volt, az aranymeccs előtt köregyenlőségben álltunk a lengyel Aneta Stankiewicz-csel. Nagyon örülök, hogy jól indítottam ezt az évet, és hogy megszereztem a második egyéni világkupaaranyamat – nyilatkozta Mészáros Eszter a Magyar Sportlövők Szövetsége hírlevelében.

A férfiak 10 méter légpuskaszámában az alapversenyből Péni István a negyedik (628.3 kör), míg Pekler Zalán (627.9) az ötödik helyen kvalifikálta magát a nyolcas fináléba. A döntőben Péni István az ötödik helyen végzett 207.6 körrel, míg Pekler Zalán a hetediken 155 körrel. A versenyszám aranyérmét a japán Naoja Okada szerezte meg, aki az aranycsatában 16-14-re bizonyult jobbnak a kazah Konsztantyin Malinovszkijnál.

Borítókép: Mészáros Eszter pályafutása második egyéni világkupaaranyát szerezte (Fotó: Nemzet Sport)